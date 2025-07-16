服務背心「信賴」遭喊母湯 藍議員嘆信賴淪髒話：總統賴皮國家悲哀

大罷免第一波投票進入倒數，藍綠積極動員，地方民代也勤跑行程宣傳，國民黨議員楊植斗分享，自己背心因為寫「植得信賴」，被支持者多次反應「母湯啦！」，只好在背心上畫一個叉，也不禁感嘆「信賴」變得跟髒話一樣，痛批「總統賴皮是國家的悲哀！」

楊植斗分享，前幾天在賴士葆問政說明會結束後，一位大哥突然叫住他跟他說，他表現的不錯，「但給一個建議你會更加分，就是齁你背後的slogan寫的不好」，原來是背心後面寫道「植得信賴」，楊笑稱，從投入反罷免選舉至今，大概有兩三位民眾跟他有一樣的看法。

楊植斗說，大哥告訴他，「不要信賴啦！現在最討厭賴清德，之前說什麼信賴台灣，根本只會撕裂台灣，啊你還寫信賴，母湯啦！」他坦言，這件背心格式從2022年選戰就沿用至今，比賴總統早得多，當時從政的初心，就是成為一個可以被信賴政治人物，有什麼疑難雜症，可以放心交付給我，希望在選民眼中，值得這份信任。

楊植斗感嘆，不知何時開始，「信賴」竟然變得跟髒話一樣，選輸翻桌搞大罷免，要消滅在野黨監督的力量，「這個賴，原來是賴皮的賴！」為表示他的誠意，他告訴這位大哥，罷免前外套來不及重作了，但會畫個叉叉代替，也希望大家可以幫他想新的slogan，到時再做幾件新的，「一個總統賴皮到底，是國家的悲哀！」

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