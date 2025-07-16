快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

服務背心「信賴」遭喊母湯 藍議員嘆信賴淪髒話：總統賴皮國家悲哀

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨議員楊植斗分享，自己背心因為寫「植得信賴」，被支持者多次反應「母湯啦！」，只好在背心上畫一個叉，也不禁感嘆「信賴」變得跟髒話一樣，是國家的悲哀。圖／取自楊植斗臉書
國民黨議員楊植斗分享，自己背心因為寫「植得信賴」，被支持者多次反應「母湯啦！」，只好在背心上畫一個叉，也不禁感嘆「信賴」變得跟髒話一樣，是國家的悲哀。圖／取自楊植斗臉書

罷免第一波投票進入倒數，藍綠積極動員，地方民代也勤跑行程宣傳，國民黨議員楊植斗分享，自己背心因為寫「植得信賴」，被支持者多次反應「母湯啦！」，只好在背心上畫一個叉，也不禁感嘆「信賴」變得跟髒話一樣，痛批「總統賴皮是國家的悲哀！」

楊植斗分享，前幾天在賴士葆問政說明會結束後，一位大哥突然叫住他跟他說，他表現的不錯，「但給一個建議你會更加分，就是齁你背後的slogan寫的不好」，原來是背心後面寫道「植得信賴」，楊笑稱，從投入反罷免選舉至今，大概有兩三位民眾跟他有一樣的看法。

楊植斗說，大哥告訴他，「不要信賴啦！現在最討厭賴清德，之前說什麼信賴台灣，根本只會撕裂台灣，啊你還寫信賴，母湯啦！」他坦言，這件背心格式從2022年選戰就沿用至今，比賴總統早得多，當時從政的初心，就是成為一個可以被信賴政治人物，有什麼疑難雜症，可以放心交付給我，希望在選民眼中，值得這份信任。

楊植斗感嘆，不知何時開始，「信賴」竟然變得跟髒話一樣，選輸翻桌搞大罷免，要消滅在野黨監督的力量，「這個賴，原來是賴皮的賴！」為表示他的誠意，他告訴這位大哥，罷免前外套來不及重作了，但會畫個叉叉代替，也希望大家可以幫他想新的slogan，到時再做幾件新的，「一個總統賴皮到底，是國家的悲哀！」

賴清德 罷免 楊植斗 國民黨

延伸閱讀

徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

【重磅快評】總統不宜推罷免 大法官為何不敢說真相？

罷免說明會林德福未出席 領銜人朱約信自彈自唱

相關新聞

關鍵時刻韓國瑜合體傅崐萁突取消 國民黨吐原因仍惹疑猜

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，立法院長韓國瑜原定今天下午陪同車掃，但行程展開前突然取消，儘管藍營說明是因為蘇花...

徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家慎防奧步，民進黨立院黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總...

藍白反惡罷黃金周大集結 黃國昌將與國民黨北市5立委同台

首波大罷免投票進入倒數，本周是選前黃金周，民眾黨規畫在新竹與台北舉辦反惡罷活動，活動主軸分別為「反惡罷護新竹」及「反罷要...

林右昌批藍「了尾仔囝」 國民黨反擊：罷謝國樑不成功又來造謠

民進黨祕書長林右昌今天參加「護國大遶境」時批普發1萬元是金光黨的「政策買票」，還批藍白兩黨是「了尾仔囝」，國民黨基隆市黨...

新北罷免白熱化！李宇翔上午告發走路工 黃志雄下午隨即反告

民進黨新北市議員李宇翔昨天在個人臉書上爆料，指稱719反罷免造勢活動後，國民黨將發放500元走路工，今天上午前往調查局新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。