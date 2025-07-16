蔣萬安：中選會就把疑問說清楚 不需要以「教訓民眾」口氣來回應

針對國民黨籍24位立委及新竹市長高虹安罷免投票將在26日舉行，有人反映沒有拿到投票通知，中選會主委李進勇表示，投票前2天公報及通知書都會送到家戶，聽不懂的永遠聽不懂。台北市長蔣萬安下午出席2025全球台商經濟論壇，受訪時表示，民眾有疑慮，中選會就把疑問說明清楚，不需要以「教訓民眾」的口氣來回應。

對於選務工作，很多民眾對於罷免投開票所的選務還有很多疑慮，包括為什麼投票前兩天才寄送投票通知、投票箱為何用紙箱，以及有沒有可能偷藏票等疑慮。

李進勇解釋，根據規定，投票前兩天必須把公報及投票通知單送到家戶，選務負責機關是各鄉鎮市區公所，並且開嗆，「這些聽不懂的永遠都是聽不懂，但是適可而止，因為不要把老百姓都當作是盤子」。

蔣萬安受訪時表示，中選會對於民眾的疑問應有一致的標準，該澄清就盡量澄清，「不要用一種教訓民眾的口氣」，採用一致標準並且說明清楚即可。

自16日起大罷免禁制期間，民調喊告急的都要罰，但中選會澄清，涉及具體個案認定，如有檢舉，會依法處理。李進勇對此表示，禁制期間不能發布轉述、引用各種民調，否則會違反相關規定，蔣萬安則提出呼籲，希望中選會的標準能一致。 台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）下午出席亞洲台灣商會聯合總會2025全球台商經濟論壇。記者曾學仁／攝影 台北市長蔣萬安（左二起）、亞洲台灣商會聯合總會長林凱民（左三）、僑委會委員長徐佳青及貿協董事長黃志芳（右）等，下午出席亞洲台灣商會聯合總會2025全球台商經濟論壇。記者曾學仁／攝影 台北市長蔣萬安（左起）、僑委會委員長徐佳青及貿協董事長黃志芳等，下午出席亞洲台灣商會聯合總會2025全球台商經濟論壇。記者曾學仁／攝影

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