快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

關鍵時刻韓國瑜合體傅崐萁突取消 國民黨吐原因仍惹疑猜

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
立法院長韓國瑜（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。聯合報系資料照

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，立法院長韓國瑜原定今天下午陪同車掃，但行程展開前突然取消，儘管藍營說明是因為蘇花公路一早砂石車翻覆造成交通受阻，不過韓今晚為台東立委黃建賓站台的行程照舊，關鍵時刻韓為何不到花蓮到台東仍惹疑猜。

傅崐萁近日加強反罷力道，他今天上午在電視政見會後才表示，韓國瑜將於今天下午3時到花蓮市重慶市場前合體車掃，消息傳出藍營支持者十分期待，不料車掃前半小時，下午2時30分突然宣布行程取消，讓早在現場等候的媒體及維安警力十分錯愕。

國民黨花蓮縣黨團書記長吳東昇說，據他了解，韓院長行程取消是因為蘇花路況的關係，因花蓮人對韓十分期待，相信還會再安排另一個行程。

台9線蘇花公路114.6公里處，即宜蘭東澳到南澳路段，今天上午8時40分發生一輛砂石車翻覆的事故，車斗上載運的石灰石灑滿路面，車禍發生後現場採自小客車單向輪放管制，並未完全中斷，且到下午1時40分就排除障礙，恢復正常通行。

另一方面，國民黨台東立委黃建賓同樣面臨罷免危機，請來韓國瑜相挺，昨在臉書宣告「韓院長來了」，預告今晚6時在台東市豐安宮舉辦「反惡罷、護台東」晚會，韓國瑜將出席相挺。據了解，韓國瑜雖然不到花蓮，今天在台東站台反惡罷的行程並未取消。

蘇花公路今天發生砂石車翻覆事故，造成單向管制，到下午1時40分恢復正常。圖／警方提供
蘇花公路今天發生砂石車翻覆事故，造成單向管制，到下午1時40分恢復正常。圖／警方提供

韓國瑜 蘇花公路 罷免 國民黨 傅崐萁

延伸閱讀

韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長

罷免說明會登場 傅崐萁：民進黨得逞普發1萬、5天假都沒收

昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票

Kolas稱祭師曾祖母瑪瑙耳環耳邊低語：罷免傅崐萁

相關新聞

關鍵時刻韓國瑜合體傅崐萁突取消 國民黨吐原因仍惹疑猜

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，立法院長韓國瑜原定今天下午陪同車掃，但行程展開前突然取消，儘管藍營說明是因為蘇花...

徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家慎防奧步，民進黨立院黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總...

【重磅快評】總統不宜推罷免 大法官為何不敢說真相？

立法院日前審查大法官人事案，立委柯志恩質詢，大法官被提名人陳慈陽曾說，「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」，總統若藉由大...

說明會交火罷團細數爭議 高虹安反批挑起對立、無視政績

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安罷免案將於26日投票，高虹安今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會...

投票通知何時給？李進勇嗆「聽不懂永遠聽不懂」 蔣萬安：別教訓民眾

24名國民黨籍立委及新竹市長高虹安罷免投票將於26日舉行，有人反映沒有拿到投票通知，中選會主委李進勇表示，投票前2天公報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。