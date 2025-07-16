關鍵時刻韓國瑜合體傅崐萁突取消 國民黨吐原因仍惹疑猜

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，立法院長韓國瑜原定今天下午陪同車掃，但行程展開前突然取消，儘管藍營說明是因為蘇花公路一早砂石車翻覆造成交通受阻，不過韓今晚為台東立委黃建賓站台的行程照舊，關鍵時刻韓為何不到花蓮到台東仍惹疑猜。

傅崐萁近日加強反罷力道，他今天上午在電視政見會後才表示，韓國瑜將於今天下午3時到花蓮市重慶市場前合體車掃，消息傳出藍營支持者十分期待，不料車掃前半小時，下午2時30分突然宣布行程取消，讓早在現場等候的媒體及維安警力十分錯愕。

國民黨花蓮縣黨團書記長吳東昇說，據他了解，韓院長行程取消是因為蘇花路況的關係，因花蓮人對韓十分期待，相信還會再安排另一個行程。

台9線蘇花公路114.6公里處，即宜蘭東澳到南澳路段，今天上午8時40分發生一輛砂石車翻覆的事故，車斗上載運的石灰石灑滿路面，車禍發生後現場採自小客車單向輪放管制，並未完全中斷，且到下午1時40分就排除障礙，恢復正常通行。

另一方面，國民黨台東立委黃建賓同樣面臨罷免危機，請來韓國瑜相挺，昨在臉書宣告「韓院長來了」，預告今晚6時在台東市豐安宮舉辦「反惡罷、護台東」晚會，韓國瑜將出席相挺。據了解，韓國瑜雖然不到花蓮，今天在台東站台反惡罷的行程並未取消。

蘇花公路今天發生砂石車翻覆事故，造成單向管制，到下午1時40分恢復正常。圖／警方提供

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