國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大家慎防奧步，民進黨立院黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總統會不會在大罷免投票前，下周就宣布戒嚴？民進黨立委王世堅表示，賴總統不可能宣布戒嚴，這是藍白造謠、恐嚇社會大眾。

國民黨今舉行記者會表示，罷免戰倒數期間，民進黨與罷免團體恐祭出「刻意升高兩岸衝突」、「反串藍白支持者誤導投票」等10大奧步企圖影響罷免選情，甚至賴清德、柯建銘下周可能仿南韓前總統尹錫悅，緊急宣布全國戒嚴。

王世堅指出，這是不可能的事情，為什麼要危言聳聽，反而是在野黨在恐嚇人民。台灣所面臨的國際困境，及對岸的文攻武嚇，確實是處境困難，但台灣在國際上也獲得很多友人的聲援，台灣這幾年，很難得的被看見了、台灣被需要了。當台灣全體2300萬人民共同打造台灣，讓台灣成為被需要時，這是很難得的成就，在野人士用各種方面攻擊執政，是他們的權利，但不要危言聳聽、胡說八道。

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