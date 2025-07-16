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罷團護國大遶境719返青島東路 晚會盼青鳥重現

中央社／ 台北16日電

反共護台志工聯盟今天說，7月4日從花蓮出發的「護國大遶境」活動，19日將抵達台北市青島東路的終點，當天將舉辦「護國保台晚會」，號召公民與曾參與青鳥行動的「追星人」參與，重現1年前公民們聚集在青島東路的景象。

反共護台志工聯盟主辦的罷團「護國大遶境」7月4日在花蓮誓師出發遶台，19日將回到立法院所在的北市青島東路。反共護台志工聯盟志工曹興誠先前表示，希望能與總統賴清德合體造勢。

反共護台志工聯盟今天舉行「護國保台晚會」宣傳記者會表示，雖然遶境受颱風影響中斷數日，但隨後7月11日在台中重新出發，行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，預計19日抵達終點，也就是青島東路與濟南路的晚會現場，舉行「護國大遶境-護國保台晚會」。

聯盟指出，晚會選址就是要重現1年前公民聚集在此、控訴國民黨與民眾黨主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣憲政體制，更破壞民主程序，後續一連串荒唐作為，進而引發這次大罷免行動。因此希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著手燈一同到現場。

此外，反共護台聯盟也舉行「海外挺罷免，堅定投同意」記者會，約有20位從美國、歐洲、南美洲、澳洲等地返台的僑胞呼籲支持罷免案，盼民眾正視藍白聯手在立法院推動的非理性問政，對國家帶來的嚴重危機。

青鳥行動 遶境 罷免

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