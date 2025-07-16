【重磅快評】總統不宜推罷免 大法官為何不敢說真相？

立法院日前審查大法官人事案，立委柯志恩質詢，大法官被提名人陳慈陽曾說，「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」，總統若藉由大罷免換掉立法院長，是否憲政災難？陳慈陽答詢表示，總統身分的確不適宜，但以個人身分則有其言論自由。立委葛如鈞感嘆，「明日陳大法官打臉昨日陳教授」，如果連大法官都不能捍衛憲政分際，這才是最大的憲政災難。

就法論法，中華民國憲法第二章規範人民的權利義務，第11條明文提及，人民有言論、講學、著作及出版之自由，本章的主體是人民，意指憲法要保障一般人民不會因為個人的言論，而遭受政府公權力的侵害；憲法第四章規範總統的地位、職權、選舉與職務代行等事項，第35條即指出，總統為國家元首，對外代表中華民國，既有行使締結條約及宣戰、媾和之權，也有行使大赦、特赦、減刑、復權、任免文武官員之權，這是人民賦予國家元首的特權。

換言之，總統在憲法中沒有所謂的個人身分，在行使憲政職權期間，「總統就是總統，沒有第二種身分」，他既不是基層勞工、也不是一般公務員；古有云，「君無戲言、一言九鼎」，一國之君的所有言行都代表國家主權、法律大典等無上權力，動見觀瞻，如果總統有個人身分可以說話如兒戲，小則社會動盪、大則國際紛爭。

此外，憲法第44條更賦予總統具有「公道伯」的至高地位，對於五院院際爭執，除了憲法有規定之外，總統得召集各院院長會商解決。這把憲法「尚方寶劍」說明，總統不是喬家大院的慣老闆，而是維持國家穩定、政局平和的大家長，德高望重才能協調或擺平紛爭，如果德不配位要如何讓社會大眾心服口服？

民進黨當家鬧事，朝野互信一場空。當總統自已就是肇事者，甚至推動大罷免要換掉立法院長，未來如何維持憲法調和鼎鼐的天平？在野黨缺席總統府安排的國安簡報，擺明朝野互不信賴，明知這是執政黨的陽謀，誰還會傻傻出席總統府的「鴻門宴」？

團結國家是總統的最大職責，豈能上班喊團結、下班推罷免，賴總統不只是個人身分、根本是政治分身術，「人前手牽手、人後下毒手」；賴總統推動大罷免時是政黨主席、罷免開講又是下班個人言論，當團結變成分化的工具，這個國家會團結才奇怪。

賴總統的「團結十講」，結果讓社會「一團心結」，甚至愈講愈死結，即使總統府暫停踩煞車，但心結還是沒有打開；大罷免震盪政局，國家無法長治久安，因為賴總統是以民進黨主席的視角領導台灣，如果司法只會附和總統、曲解憲法，這樣的大法官跟錦衣衛有何兩樣？

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