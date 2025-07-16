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全台連：罷免關乎國家命運 旅日台人不缺席

中央社／ 東京16日專電

由20多個日本台僑團體組成的「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）今天發布聲明，稱7月26日將舉行一場決定台灣命運的重大罷免投票，呼籲台灣人站出來投票，旅日台灣人也會購買機票，與罷團一同前往各地投票所，預祝「大罷免，大成功」。

全台連表示，「旅居日本的台灣人團體，向在這場歷史性抗爭最前線奮戰的台灣國內民間罷免團體的勇士們，致上最崇高的敬意與堅定的連帶之情」。

聲明稱，若這次罷免無法成功，「媚中」立法委員將繼續操弄權力，隨心所欲地通過法案與預算。台灣社會將面臨更加嚴峻的自由與言論被剝奪的危機。而在更深一層，中國政府早已公開宣稱要對台灣人實施所謂的「再教育」政策，這已不再是遠方的恐嚇，而是迫在眉睫的真實威脅。

聲明號召台灣人踴躍前往投票所，「這神聖的一票，將成為全世界見證台灣人捍衛自由、聲明與未來的決心之證」。

全台連從日本呼籲，全球各地的台灣人，請與朋友、同事、親人深入對話，分享這場罷免行動的重大意義。台灣的民主命脈，繫於每一位台灣人的勇氣與行動之上。

旅日台灣人團體關切大罷免。為了呼籲旅日台人返鄉響應大罷免，由在日台灣青年組成的日本海外罷團「罷卡ゴミ丼」（簡稱罷卡）等在日台灣人團體，先後在東京、大阪舉辦「看不見的國家」多場特別放映會。多數與會者對大罷免活動相當關注，許多人都表示「已經訂好機票」準備在7月26日回台灣投票。

罷免

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