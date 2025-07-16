說明會交火罷團細數爭議 高虹安反批挑起對立、無視政績

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安罷免案將於26日投票，高虹安今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會，戴振博細數高虹安上任以來爭議；高虹安除逐一反擊外，也提出新竹棒球場爭議，更痛批罷免方挑起對立、仇恨、抹黑她人格。

新竹雙罷領銜人戴振博首輪先闡述罷免高虹安的理由，包括她貪汙判刑遭停職，上任後整天跑法院，還有男友干政、大方接受建商不當招待、多輛豪車招待等。戴振博更指高虹安無心市政，新竹市大小公園、馬路邊草叢長到妨害視線，「難道市長都沒發現嗎，還是根本不在意新竹市容」？

戴振博也質疑新竹市政評鑑連續3年吊車尾及選前政策跳票，如關埔空橋未完工、自由車場淪為「摔車場」、中央補助被收回等，還利用行政資源反罷免、利用市府官方臉書直播反罷免活動等，案件已由新竹地檢署分案偵辦。

針對戴振博指控，高虹安也逐一反駁。她強調，對於男友干政與豪車、豪宅，她早已透過多次記者會、新聞稿澄清，從無入住豪宅或搭乘豪車，市政更是由專業局處層層把關，並不是某位特定人士可以干預，但很遺憾有人為了罷免挑起對立、仇恨、潑髒水，用一些子虛烏有的指控不停抹黑她人格。

高虹安也指出，她也完全沒有參加市府主辦活動，僅以市民身分受邀出席民間活動，主辦單位怎麼稱呼，大家自有公評，今天參加說明會主持人也以市長稱呼她，呼籲戴振博勿小題大做。

此外，針對市政評鑑連續吊車尾，高虹安也反駁，她上任後市政屢獲得國內外多項大獎肯定；至於市政延宕與補助收回，許多皆為前市府遺留問題，她上任後整體的預算執行率分別是90.92%以及91.99%，並沒有效率低落的問題，而關埔空橋案市府已有發包，且都正在推動中。反倒罷免連署雖號稱逾5萬份，實際有超過1萬份無效連署。

高虹安也抨擊新竹棒球場是前市府任內重要工程，但卻有多項缺失，包括球場結構不安全、未按圖施作且級配不合格、球場排水設計施作不良，統包商將原土壤級配運出回填廢棄物，多項驗收紀錄存疑等，她也要反問身為民進黨立院黨團總召柯建銘特助的領銜人，是不是認為前市府完全沒有責任，還是惡劣統包商有可憐之處？

戴振博也回擊，有問題就處理才是負責任的態度，不是一味地甩鍋給前朝，只要有證據就應該要辦，這完全沒有維權的空間；但是如果沒有證據就指控，這就是政治操作，且現在是民眾黨執政，似乎忘記了執政黨的本分，仍然不斷地監督在野黨，再加上契約還未結束，有問題就請廠商依照合約內容來履行，而不是只會政治操作。

高虹安在最後一輪發言也指出，罷團提罷免原因是引用她擔任立法委員時的案件，更是「未定罪的案件」，而此案與她擔任新竹市長的職務毫無關聯。最後高虹安也用政績來反駁戴振博質疑，包括她上任後擴大敬老卡使用、加碼生育津貼、提供凍卵補助、開通從市區到園區、高鐵站的市區公車營運路線等。

高虹安最後也強調，如果市長被罷免，依據現行法令，將由中央政府直接指派，對市政影響非常大，懇請所有市民朋友在7月26日投下不同意罷免票，安定新竹市。 新竹雙罷領銜人戴振博首輪先闡述罷免高虹安的理由。圖／取自新竹市選委會直播

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