投票通知何時給？李進勇嗆「聽不懂永遠聽不懂」 蔣萬安：別教訓民眾

24名國民黨籍立委及新竹市長高虹安罷免投票將於26日舉行，有人反映沒有拿到投票通知，中選會主委李進勇表示，投票前2天公報及通知書都會送到家戶，聽不懂的永遠聽不懂。台北市長蔣萬安16日表示，民眾有疑慮，中選會就把疑問說明清楚，不需要以「教訓民眾」的口氣來回應。

立法院內政委員會考察選務工作，國民黨立委許宇甄表示，很多民眾對於罷免投開票所的選務還有很多疑慮，包括為什麼投票前兩天才寄送投票通知、投票箱為何用紙箱，以及有沒有可能偷藏票等疑慮。

李進勇解釋，根據規定，投票前兩天必須把公報及投票通知單送到家戶，選務負責機關是各鄉鎮市區公所，並且開嗆，「這些聽不懂的永遠都是聽不懂，但是適可而止，因為不要把老百姓都當作是盤子」。

蔣萬安16日下午出席2025全球台商經濟論壇致詞，會後受訪時表示，中選會對於民眾的疑問應有一致的標準，該澄清就盡量澄清，「不要用一種教訓民眾的口氣」，採用一致標準並且說明清楚即可。

同時，被罷免的對象也紛紛打出告急與搶救，部分媒體報導，自16日起大罷免禁制期間，民調喊告急的都要罰，但中選會澄清，涉及具體個案認定，如有檢舉，會依法處理。李進勇對此表示，禁制期間不能發布轉述、引用各種民調，否則會違反相關規定。蔣萬安則提出呼籲，希望中選會的標準能一致。 台北市長蔣萬安表示，中選會對於民眾的疑問應有一致的標準，該澄清就盡量澄清。記者陳儷方／攝影

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