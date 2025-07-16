麥玉珍演出新住民選民 進投票所喊「你說什麼我聽不懂」

首波罷免案投票7月26日登場，立法院內政委員會今赴北市投開票所考察，民眾黨立委麥玉珍也在現場上演情境劇，模擬手持電話要進投票所的選民，遭工作人員阻擋，四度發問「你說什麼？」更直呼「我聽不懂，英文也聽不懂」，她點出投開票所會遇到的通譯問題。

內政委員會今考察北市中山區投開票所規畫情形，國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，以及無黨籍立委高金素梅、麥玉珍到場，中選會主委李進勇等官員也都出席。現場演練投開票所設置及開票作業後，接著許宇甄主持意見交流。

此時，麥玉珍突然舉手稱要跟工作人員演練一次錯誤時怎麼處理？工作人員一時不明所以，詢問是4點以前到達？接著，麥玉珍拿著手機上前，表明自己是新住民，拿著選票通知單跟身分證要來投票，投票時間還沒截止，她模擬講電話的選民要進入投開票所，現場人員如何處理。

工作人員見狀阻擋，提醒麥玉珍進入投票所要關機或放在門口的手機放置籃。麥玉珍當下出招，「你說什麼？我聽不懂？」工作人員一臉尷尬再提醒，請她掛上電話才能進投票所。麥仍不斷稱她聽不懂，三度發問「你在說什麼？」工作人員再次說明掛斷手機、關機才能進投票所，麥還是以聽不懂為由回應。

眼見場面未解，另一名工作人員出面並用英文說明，麥玉珍則回「我英文也聽不懂」，該工作人員加碼比手畫腳，甚至以手勢比「叉」，示意不能帶手機進投開票所。

麥玉珍對此表示，剛才所有進來都可以帶手機，只有新住民不能帶嗎？因為她看到所有人都沒交手機上來，她質疑有交代大家把手機放哪？也點出她聽不懂中英文，但是有選票的新住民，要怎麼處理？用手語？只有這樣方式處理？台灣現有60多萬名新住民，30幾萬人可投票，這是她提出的最大問題。

許宇甄提到，通譯部分確實該關注，有剛來的新住民雖有身分證可投票，也許語言程度沒這麼好，5947個投開票所不可能每個地方都有通譯人員，她建議有無可能在中選會讓每個語言的通譯人員在場，如果遇到狀況可馬上撥電話，請該語言通譯人員跟新住民說明，這是最省事、省力又能達到效果，提供中選會參考。 立法院內政委員會立委今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規劃情形，民眾黨立委麥玉珍（右）甚至親自演出不懂中文的新住民投票疑問。記者許正宏／攝影

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