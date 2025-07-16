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新竹雙罷說明會今登場 高虹安籲支持者踏出門衝高投票率

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今參加公辦電視罷免說明會。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安今參加公辦電視罷免說明會。記者黃羿馨／攝影

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安罷免案將於26日投票，高虹安今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會，高虹安接受媒體聯訪指出，這次大罷免的投票率恐不如以往選舉投票高，希望民眾可以踴躍出來投票。

媒體提問高虹安心情如何，她說，很高興可以透過電視說明會與新竹雙罷領銜人戴振博直接在許多選舉攻防議題上加以討論，也希望民眾可以多關注，這場選舉較特別，投票率恐不如以往的高，希望民眾可以踴躍出門投票，也希望大家能知道她上任後非常努力，市府也受到很多肯定，因此投票日一定要出門投不同意罷免票。

新竹雙罷領銜人戴振博會前接受媒體聯訪時表示，今天他以罷免團體領銜人身分出席說明會，希望透過說明會讓所有市民朋友知道為什麼要罷免已被停職的市長高虹安及立法委員鄭正鈐，2人過去有太多的爭議，包括高虹安因貪汙被判刑7年4月，鄭正鈐則是違反國安法、反滲透法，甚至被指控貪汙索賄，這次他都會在公辦說明會中向市民報告。

高虹安 罷免

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