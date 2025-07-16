全台大罷免祭品文滿天飛 雲檢：恐構成賄選賭博、已有1件偵辦中
全台大罷免將於7月26日投票，隨著投票日期將近，網路社群也出現許多祭品文，雲林地檢署已受理偵辦7件妨害罷免案，其中包含一件祭品文，檢方表示，祭品文有可能構成賄選或賭博，影響選舉結果，是否構成犯罪事實會依據具體事證偵辦。
大罷免投票日期將近，網路社群出現許多祭品文，就連民進黨前立委賴坤成也在臉書號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家，引發國民黨立院黨團開記者會，質疑賴坤成行徑構成期約賄選，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說這是網路常見的祭品文，跟期約賄選有很大距離。
但雲林地檢署目前已有一件祭品文案偵辦中，檢方表示，祭品文有可能構成賄選或賭博，影響選舉結果，是否構成犯罪事實會依據具體事證偵辦。
一名法界人士表示，祭品文可能有對價關係，遊走模糊地帶，有沒有讓收受的人因此影響投票意向，只能從外在證據認定，法官的自由心證很重要，他認為祭品文確實有疑慮，應盡量避免。
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