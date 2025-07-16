從白匏湖、陸配到蕭美琴 罷免領銜人陳正敬、立委廖先翔舌戰

新北市七星區立委廖先翔罷免案今公辦電視罷免說明會，罷免連署領銜人陳正敬表述罷免理由，並質疑廖先翔對話的對象是賴清德總統和民進黨，訴求的對象不是七星的民眾。廖先翔接招逐一回應，指民主需要制衡，政府需要監督，會後強調民主不是一黨獨大、人人噤聲。

新北市選委會今天上午11時在汐止觀天下有線電視台，舉辦廖先翔罷免案電視說明會。兩輪發言都是陳正敬先陳述，再由廖先翔發言，兩人每次發言各12分鐘。

陳正敬說，廖先翔去年跟國民黨立院總召傅崐萁，拜訪「中國三朝統戰國師」王滬寧，跟王握手、鞠躬哈腰。廖在答辯書稱，是為了賣選區的農漁產品、推動觀光，要破冰開路，但現在冰還在、路也沒開，只看到廖在立法院推出不少親中賣台的法案。

廖先翔指出，七星區除了汐止以科技產業為主，其餘六個行政區的經濟命脈是觀光與農漁產品。他願意為地方經濟破冰，這不是投降、不是舔共，而是務實的經濟考量。民進黨持續選擇對抗，只會讓基層民生承受代價。

「白匏湖社宅」也是雙方攻防焦點，陳正敬質疑廖先翔把預算一口氣砍掉，還聲稱那裡是鳥不生蛋的地方。白匏湖開發案不只有社宅，是大型造鎮計畫，會增加人口，有大型公園，有幼教設施、長照設施，為了讓汐止增加人口，讓買不起房子的汐止子弟，可以留在家鄉，廖先翔不是凍結預算，是刪除，開發案就消失了，沒了。

廖先翔表示，社宅要蓋那裡，怎麼蓋，社會大眾高度的共識是「混居」，不同經濟能力住在一起，並和現有鄰里住宅融和，「造鎮」違反混居原則。國有地不夠多嗎？找不到其他地方造鎮嗎？因為造鎮不是好的模式，造反社宅原則，所以他請內政部停下腳步，以免產生交通等問題，興建社宅只想數字達標，不是負責任政府該做的事。

陳正敬也抨擊廖先翔在立法院，把萬里當作最終處置場來看待，簽署「核子反應器管制法修正草案」，讓老舊的核電廠可以延役，是否考慮過地震的風險？

廖回應，目前核廢料中期儲存在萬里，回饋金發放和最終儲存不一樣。他才會主張在國家最終儲存政策還沒出來，還沒有告訴民眾何時移除核廢料前，應提高回饋金。

「中配」取得中華民國身分證從6年改為4年，也是陳正敬質疑廖先翔的議題。陳說，全世界對移民政策都是緊縮，只有廖大開方便之門，而且對象是敵國中國，烏克蘭會把俄羅斯當作開放移民的對象嗎？讓人匪夷所思。

廖先翔表示，這項政策只是將陸籍配偶比照外籍配偶，統一改為4年，與健保無涉。全台每年依親配額僅60位，已排到10年後，健保根本不受影響。這點連事實查核中心已經闢謠，但民進黨還在拚命帶風向，令人遺憾。

陳正敬指出，副總統蕭美琴在捷克遭中國車子衝撞，廖竟說失敗有點遜。元首級人物在國外遇到攻擊，在外國可能是戰爭罪，身為國會議員，說韓劇車禍都成功，廖是希望成功嗎？失言被質疑，只要道歉就好了，但廖不願意說，說是假新聞出口轉內銷，如果是民進黨政府出口轉內銷，民進黨政府就太厲害了，連美國都可以控制。

廖先翔回應，2020年總統大選時，發生澳洲「王立強共諜案」，特定媒體一直報導，最後是烏龍一場。每次選舉前就是會有兩岸議題新聞出現，他是要請民眾思考，對岸會連一場車禍製造不出來嗎？捷克會不逮捕或驅離意圖滋事分子嗎？大家可以去想想這件事情的合理性。

陳正敬在說明會後表示，廖先翔的論述顯示對話的對象，還是賴清德總統。廖心裡只有賴總統跟民進黨，訴求的對象不是七星區的民眾，到底是誰心中只有藍綠，選民很清楚。

廖先翔說，很高興有機會澄清罷團的指控，民主需要制衡，政府需要監督，7月26日讓大家一起站出來，投下不同意票，守護中華民國的憲政民主體制。

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