徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力

首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。

沈富雄昨（15）日在政論節目《少康戰情室》中透露，自己曾詢問幾位深綠朋友為何如此痛恨徐巧芯，對方卻遲遲說不出具體原因，最後才有人提及徐比中指、穿睡衣進立院等行為，讓沈直言，又不是選媳婦或孫媳婦，頂多只是不雅。

針對「賣台」的質疑，沈富雄更明確指出，若以與中共的關係為標準來檢視，徐巧芯反而從未與老共有過連結，他認為，綠營與部分民間團體急著拉下徐巧芯，是因為看見她具備長期競爭實力，擔心未來形成政治威脅。

沈富雄過去曾評估，若徐巧芯持續累積戰力，未來甚至有望問鼎總統大位，如今面臨罷免挑戰，反倒更證明她在政治光譜中的強烈存在感。

另外，中選會主委李進勇16日接受媒體訪問時，原本表示罷免前不能喊「告急」，否則會依法辦理，但在考察時被國民黨立委許宇甄質疑，以前選舉時都會喊「告急」或「搶救」，若沒有透露數字的話難道不行？李進勇隨後改口稱，需要看個案認定。

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