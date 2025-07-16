徐巧芯成綠營罷免頭號目標 沈富雄揭原因：她太有競爭力
首波罷免即將在7月26日投票，國民黨立委徐巧芯成為綠營強力針對的焦點人物，對此，前立委沈富雄分析，徐之所以遭綠營、民團強力鎖定，關鍵在於她展現出的政治潛力與影響力。
沈富雄昨（15）日在政論節目《少康戰情室》中透露，自己曾詢問幾位深綠朋友為何如此痛恨徐巧芯，對方卻遲遲說不出具體原因，最後才有人提及徐比中指、穿睡衣進立院等行為，讓沈直言，又不是選媳婦或孫媳婦，頂多只是不雅。
針對「賣台」的質疑，沈富雄更明確指出，若以與中共的關係為標準來檢視，徐巧芯反而從未與老共有過連結，他認為，綠營與部分民間團體急著拉下徐巧芯，是因為看見她具備長期競爭實力，擔心未來形成政治威脅。
沈富雄過去曾評估，若徐巧芯持續累積戰力，未來甚至有望問鼎總統大位，如今面臨罷免挑戰，反倒更證明她在政治光譜中的強烈存在感。
另外，中選會主委李進勇16日接受媒體訪問時，原本表示罷免前不能喊「告急」，否則會依法辦理，但在考察時被國民黨立委許宇甄質疑，以前選舉時都會喊「告急」或「搶救」，若沒有透露數字的話難道不行？李進勇隨後改口稱，需要看個案認定。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言