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雲林查獲全台首件罷免賭盤 網友啤酒下注罷免席次4人送辦

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台大罷免7月26日投票，雲林地檢署已受理偵辦7件妨害罷免案，其中本月7日雲林縣警察局在網路查獲全國第一件賭盤案件，涉案人在網路公開以啤酒為標的，號召網友下注罷免成功席次。圖／本報資料照
全台大罷免7月26日投票，雲林地檢署已受理偵辦7件妨害罷免案，其中本月7日雲林縣警察局在網路查獲全國第一件賭盤案件，涉案人在網路公開以啤酒為標的，號召網友下注罷免成功席次。圖／本報資料照

全台大罷免7月26日投票，雲林地檢署已受理偵辦7件妨害罷免案，其中本月7日雲林縣警察局在網路查獲全國第一件賭盤案件，涉案人在網路公開以啤酒為標的，號召網友下注罷免成功席次，4名被告訊後請回。

雲林地檢署今舉行「妨害罷免查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示結合警、調、廉、移等單位，攜手查賄、防暴、防制「境外勢力」、「選舉賭盤」及「假訊息」介入罷免案的堅強決心，檢察長黃智勇強調，查察罷免案件與選舉查賄工作同等重要，地檢署責無旁貸。

雲林地檢署表示，目前已受理偵辦7件妨害罷免案件，包含選舉看板、妨害名譽、祭品文等案件，其中本月7日雲林警方在網路查獲全國第一件賭盤案件，涉案人在網路社群公開以啤酒為標的，號召網友下注罷免成功席次，連同發文者及留言下注者共4人已帶回訊問，訊後無保請回，案件持續偵辦中。

雲林地檢署主任檢察官表示，民眾如有掌握妨害罷免的具體情資，請撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），檢舉獎金最高可達2000萬元，且檢舉人身分嚴密保密。雲林地檢署將秉持「有聞必查、有據必辦」原則，依法嚴辦妨害罷免投票行為，守護民主根基不容挑戰。

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雲林地檢署今舉行「妨害罷免查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示結合警、調、廉、移等單位，攜手查賄、防暴、防制「境外勢力」、「選舉賭盤」及「假訊息」介入罷免案的堅強決心。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署今舉行「妨害罷免查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示結合警、調、廉、移等單位，攜手查賄、防暴、防制「境外勢力」、「選舉賭盤」及「假訊息」介入罷免案的堅強決心。圖／雲林地檢署提供

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