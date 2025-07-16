5罷團控行政不中立 北市：對不同立場都同一標準

北市5大罷團今天表示，奉公守法進行罷免活動，屢遭台北市政府各單位刁難，批市府行政不中立。北市府則說，相關局處對不同立場案件都同一標準依法行政，對於再炒舊案深感遺憾。

公民罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」、「港湖除銹」、「台灣出來罷」和「文山退葆」今天在辜寬敏基金會召開聯合記者會，指控台北市長蔣萬安在罷免行動中行政不中立、資源分配不公，並公布違法行政全紀錄。

「山除薇害」發言人阿美表示，團隊6月初於八德路靠近國民黨部附近掛罷免看板，7月14日被檢舉下架；同時，團隊7月陸續檢舉國民黨台北市黨部前等處都有看板違規，且和罷團被檢舉事項相同，建管處說7月9日前會給答覆，迄今無下文。

「剷除黑芯」發言人Roger也說，3月經友善團體向公園處租用景勤2號公園，回文卻稱依規定「因同月份同場地已有相同性質活動，故拒絕申請」，但實際查詢卻無此規定。而國民黨立委徐巧芯派人租用357場里民活動中心，相關局處卻未以同標準審視。

「港湖除銹」發言人Jason提到，罷團志工進行里民送車，竟有里長衝來辱罵，質疑最基層的行政人員未遵守行政中立；另外，校方租借場地也同樣雙標刁難。

「文山退葆」發言人高麗菜說，團隊看板陸續遭到檢舉和警局刁難施工人員，申請在捷運站出口進行陸戰宣傳，卻遭站務員驅趕；但國民黨立委賴士葆同樣活動卻未被趕，難道不是雙標。

台北市政府副發言人魏汶萱表示，市府包含民政局、教育局、公園處、建管處等各相關局處，無論是場地或看板，對不同立場的案件都以同一標準依法行政。

魏汶萱說，這場記者會質疑的舊案此前都已一一回覆，市府對於已說明釐清過的案件仍被回鍋再炒深感遺憾。

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