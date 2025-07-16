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公辦電視罷免說明會缺席 張智倫FB貼支持者短片反大罷免

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立委罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，罷免立委張智倫領銜人李天羽細數應該罷免張智倫的理由，也呼籲張智倫出來面對說清楚。圖／翻攝新北生活台YT直播
新北市立委罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，罷免立委張智倫領銜人李天羽細數應該罷免張智倫的理由，也呼籲張智倫出來面對說清楚。圖／翻攝新北生活台YT直播

新北市立委罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，罷免立委張智倫領銜人李天羽細數應該罷免張智倫的理由，也呼籲張智倫出來面對說清楚。張智倫未到場，FB則貼出支持者站出來反對罷免的短片。

李天羽表示，去年2024年青鳥集結，因為立院藍白兩黨以多數之姿通過國會擴權法，罷免張智倫的理由，第一，他並非站在基層，而是站在黨意，只是黨的橡皮圖章，張智倫擁有美台專業會計師證照，卻還是同意通過財政劃分法，新北人口是六都最多，但分到的款項卻是最低。

李天羽表示，第二，張智倫濫刪預算，癱瘓中央政府，例如社會安全網缺乏橫向聯繫跟資訊流通，收養、出養流程沒有跨縣市監督通報機制等漏洞，張智倫卻刪除相關社福預算將近1億元，因為家境良好，無法苦民所苦，換位思考。

李天羽接著說，張智倫聲稱自己專注在「預算審查」，卻簽署幾乎每一條毀憲法案，不但支持財劃法讓補助卡關，更凍刪國防、民防、資安、消防等關鍵預算。他還主張普發一萬元，卻又凍掉台電一千億補貼，這樣自打嘴巴的問政方式，到底代表誰的利益？

李天宇也質疑，張智倫至今從未回應與傅崐萁前往中國、拜會統戰部主任王滬寧一事，也從未說明為何要簽署「離島建設條例」修法，開放中國企業來台設立醫療機構、投資建設、甚至洗產地。當選民要求他站出來解釋，他卻選擇銷聲匿跡、不出席說明會。

張智倫今未出席說明會，FB粉專則是貼出多為選民受訪，支持投下不同意罷免票，守護雙和立委的短影片。

罷免 新北 張智倫

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