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罷團領銜人、洪孟楷見面先握手 說明會唇槍舌戰開撕

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立委洪孟楷出席公辦電視罷免說明會，罷團領銜人方柏翔說明時，洪在座位上翻閱手舉牌。記者劉懿萱／攝影
立委洪孟楷出席公辦電視罷免說明會，罷團領銜人方柏翔說明時，洪在座位上翻閱手舉牌。記者劉懿萱／攝影

罷免三階投票7月26日登場，今辦公辦電視罷免說明會。罷團領銜人方柏翔細數，立委洪孟楷上任以來，推動不少高度爭議性法案，諸事都聽從黨意，還頻頻嘆氣說「一個月付你20萬給我看這個？」洪則酸，原來反對理由是因他的黨派是國民黨，批執政黨用大罷免內耗，不同意罷免就是讓台灣恢復正常。

罷免說明會開始前，方柏翔先與洪孟楷打招呼，兩人握手致意後開始進行2輪式說明會。方說，洪孟楷將他們抹綠，稱罷免是政治惡鬥，但罷團都是各行各業的老百姓，只在乎洪在國會所作所為，推動一連串高度爭議性法案，包括中配取得身分證改4年、預算亂砍一通、財劃法修惡掏空中央、提高選罷法門檻、普發現金一萬債留子孫等。

方批評，洪從第10屆當立委到現在第11屆，經歷10會期，只有第10屆2會期是評鑑優秀委員，顯然越做越差，「我們一個月付20萬給你，給我們看這種東西？」方說，罷免不是鬧著玩，也不是在報復，政黨鬥爭更與老百姓無關，百姓走向街頭是因為走投無路，並指二階送件後，洪在北海岸鋪天蓋地的掛看板，洪自稱普通雙薪家庭，卻有辦法負擔這麼多看板，真正小蝦米是罷團，盼鄉親出門投同意票。

洪孟楷則反擊，聽到罷團最後講的都是國民黨，原來反對他的理由，只是因為他的黨派是國民黨嗎？難道2024年支持國民黨的人，在罷團眼裡都是不適任嗎？洪說，過去9年來執政是民進黨，現在政府有在做事嗎？比如台灣人深受詐騙所苦，但民進黨立院總召柯建銘卻公開說，自己是大罷免背後支持者。

洪批評，政府不想著如何把國家帶往更好的方向，而是一而再再而三內鬥，不同意罷免就是不同意執政黨繼續胡搞瞎搞、不同意台灣社會在持續內鬥內耗。此外，今年預算是史上最高，今年三讀通過的預算是2.9兆，且還不包括特別預算，卻騙人民衛生紙、電燈沒錢買，結果有官員出差考察是過去的四倍、五倍之多，合理嗎？

洪除細數選區內建設，也說現在投票率還是很低，呼籲鄉親一定要出來投票，才能彰顯主流民意。

立委洪孟楷出席公辦電視罷免說明會。記者劉懿萱／攝影
立委洪孟楷出席公辦電視罷免說明會。記者劉懿萱／攝影
罷免說明會開始前，罷免立委洪孟楷領銜人方柏翔（左）先與立委洪孟楷（右）打招呼，兩人握手致意後開始進行2輪式說明會。
罷免說明會開始前，罷免立委洪孟楷領銜人方柏翔（左）先與立委洪孟楷（右）打招呼，兩人握手致意後開始進行2輪式說明會。
罷免立委洪孟楷領銜人方柏翔出席公辦電視罷免說明會。記者劉懿萱／攝影
罷免立委洪孟楷領銜人方柏翔出席公辦電視罷免說明會。記者劉懿萱／攝影

罷免 洪孟楷 民進黨 國民黨

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