影／公辦電視罷免說明會打頭陣 葉元之批輸不起就想翻盤

24位國民黨立委和遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日登場，中選會14日公布各選區公辦電視罷免說明會日程表，新北市今天上午打頭陣，罷免領銜人史書華到場發表罷免理由，而國民黨新北市立委葉元之也出席說明會為自己辯護。

葉元之受訪時表示，因為之前罷免人已經把罷免的理由講出來，裡面都是一些造謠抹黑，可以看出他們的罷免沒什麼理由，如果民眾真的相信罷免理由，代表民眾也不知道自己在罷免是什麼，這個部分我們其實都已經答辯了。記者問，委員是否會正面回答他們的質疑？葉元之表示「當然會」，像之前不是說我什麼服務處都沒開過？還在電視上公布服務處鐵門的縮時攝影，結果那個影片是造假的，那根本不是我葉元之的服務處。我的服務一直都蠻好的，如果被我服務過的人應該都知道，但他們卻造謠說我都沒有在立法院問政，實際上我的問政我的質詢次數，各方面都是名列前茅，也是國會評鑑優良立委。如果不去立法院問政，怎麼可能會有質詢的次數？所以很多都是謠言。

葉元之說，大家知道罷免的本質就是這樣，先射箭再畫靶，因為輸不起了就翻盤，然後要把人拉下來。總是要把人家講得很爛，然後又講不出個所以然，所以就用很多抹黑造謠。針對才剛上任沒多久就遇罷免，是否認為罷免的權力過當？葉元之表示，因為現在是執政黨在罷免在野黨，而且是有史以來古今中外沒有遇到過的全面性大罷免，就是要把監督力量完全消滅，把制衡力量完全破壞，然後變成一黨獨大專制獨裁，台灣未來失控也沒有人拉得住。葉元之呼籲監督力量很重要，請大家一定要支持，台灣是多元的，台灣需要不同的聲音，而不是說誰是雜質就打掉，每一種聲音，我們都要尊重，因為台灣是大家的，不是一個黨的，不是一個人的。 新北市上午舉行公辦電視罷免說明會，罷免領銜人史書華（圖）到場說明罷免理由。記者杜建重／攝影

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