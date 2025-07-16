罷免說明會林德福未出席 領銜人朱約信自彈自唱

新北市選舉委員會今天舉行公辦電視罷免說明會。罷免國民黨立委林德福案的領銜人朱約信自彈自唱，說明罷免主張，並提及很多支持國民黨的長輩認為現在的國民黨跟共匪搞在一起，請大家26日出來投下同意（罷免票）。林德福未出席罷免說明會。

本屆立委選舉，第9選區（永和區、中和區部分），國民黨林德福獲得9萬8260票（57.73%）。民進黨莊銘淵獲5萬613票（29.73%）。台灣維新陳愷寧獲得2萬1345票（12.54%）。

罷團由朱約信領銜，指控林德福涉推親中法案、毀憲擴權、濫刪預算、問政表現不佳，要求選民投下罷免票，守護民主制度與地方發展。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在26日投票，各選區今天起陸續舉辦罷免案公辦電視罷免說明會。

金曲歌手朱約信（豬頭皮）在說明會的2輪發言中，部分時間以自彈自唱方式說明罷免林德福的主張，希望自己的社區要自己顧、自己國家自己救。

朱約信回顧罷免案過程時感謝雙和地區的民眾，提到剛進行罷免連署時，一天只收到1張、2張的罷免連署書，走到今天不僅成案，還將於26日投票。

朱約信表示，連署過程中，很多人提及自己偏藍，而有很多參與八二三砲戰的老先生，他們用生命反抗中共、保護台灣，認為以前的國民黨反共，但現在的國民黨卻跟共匪搞在一起。

朱約信說，根據很多資料，林德福在立法院擔任投票部隊、對公眾議題沒有任何聲音，一路以來也始終如一，只要對中國有好處、對台灣有壞處的案子就一直通過。

朱約信說，「我們不會因為林德福沒有做什麼事情就來罷免」，但林德福卻在立法院贊成國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的亂七八糟的案子，根本是罪大惡極，被人罷免剛好而已。

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