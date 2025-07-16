批民進黨惡罷只靠仇恨 國民黨籲慎防罷免10大奧步

大罷免倒數10天，國民黨今舉行記者會，揭露綠營在罷免投票前可能出現「刻意升高兩岸衝突」、「反串藍白支持者誤導投票」等諸多奧步。文傳會主委林寬裕表示，罷團與民進黨不抹黑、不抹紅，不用虛假資訊就不會選舉，呼籲大家謹慎明辨，7月26日一定要出門踴躍投下不同意罷免票，以行動阻止仇恨惡罷。

國政基金會副執行長凌濤指出，民進黨的選前爛招劣跡斑斑，罷免投票前可能的十大奧步，首先是投票前以賭盤資訊引導選戰方向，近日有名嘴在節目提及地下賭盤指標等，涉及違法，檢調難道還不約談？其次，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴對抗國會議員時，民進黨立院黨團立即貼文支持，賴政府會不會依樣畫葫蘆？民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，會不會時間點就在下周？

第三，凌濤表示，台美關稅談判無進展，總統出訪細節也未定之時，民進黨可能藉由製造外交成功的假象推動罷免，賴總統上次出訪說是外交突破，結果卻被發現是跑到夏威夷牧場去看假恐龍，所謂突破完全是假象，賴總統內心對出訪很焦慮，因為擔心自己無法突破蔡英文的門檻，應該對國人清楚交代。

林寬裕表示，第四項奧步是刻意升高兩岸衝突製造紅利。民進黨過去屢次抹紅，結果沒有一樣是真的。賴總統的團結十講雖因太過負面而暫停，但先前內容仍然強調中國利用融合的發展吸引台商台青，賴總統如果認為有違法之處，就請推動相關立法，若是法律准許的，就沒什麼好抹紅。

林寬裕說，綠營常批評藍白亂砍預算，一再被證實是虛假宣傳。先前說買不起衛生紙、請不起手語老師，甚至批評藍白亂刪國防預算，但今年國防預算遠高於前一年度，民進黨還要虛構造假，當藍白聯手提高軍人待遇時，民進黨立委卻全數反對，虛構藍白砍預算完全是錯誤訊息。

林寬裕說，第六奧步是中選會行政不中立，中選會早就成為特定黨派的鷹爪，先前地方政府希望鼓勵市民726要踴躍投票，竟被中選會以行政中立為由阻止，鼓勵投票何時變成行政不中立？中選會不希望看到大家踴躍出來投票而以各種方法阻撓，呼籲大家應該要謹慎明辨。

國民黨發言人楊智伃表示，去年曹興誠在基隆罷免案中大喊，如果罷免案沒過恐怕共軍會在基隆港登陸，現在共軍登陸了嗎？奧步七就是綠營可能以虛假的影視作品，散布仇恨與恐懼，抹紅在野力量；奧步八則是聲稱有走路工，但一切是綠營自導自演想抹黑國民黨。例如新北市民進黨議員誣指國民黨走路工一人500員動員，這類子虛烏有假消息，國民黨會不斷提告證明清白。

楊智伃說，奧步九是反串藍白支持者誤導投票，網路上充斥混淆視聽的圖卡，圖案表面是支持國民黨，文字卻是要大家同意罷免，不但可能違法，魚目混珠的方式更令人不恥，綠營難道只能用造假方式來宣傳？奧步十則是胡亂發送細胞簡訊，製造國人恐慌。如同2024大選前發送國家級警報，其實只是中共發射衛星，今年對岸發射衛星我方卻靜悄悄，政府不應透過製造恐慌來推動大罷免。

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