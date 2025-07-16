罷免戰火延燒 葉元之、罷團交鋒互控失職、抹黑

罷免新北市立委葉元之的團體「板橋大刪元」及葉元之今召開說明會，領銜人史書華直指葉「對國家不忠、對部署不孝、對選民不義」，從質詢表現到刪減預算、用人方式逐一批評。葉元之則反擊，痛批罷免是「輸不起的仇恨動員」，罷團內容充滿造謠與抹黑，強調自己問政成績亮眼，將以理性數據還原事實。

此次罷免行動源自社團「罷免板橋東區立委葉元之」的連署行動，根據葉元之公布資料，該社團成立於2024年5月，而葉本人是同年2月上任立委，任期僅三個月就遭發動罷免。葉質疑此舉背後有政治操作，並指該社團管理員之一是其競選對手、民進黨立委羅致政的服務處主任，「輸不起就要罷免，是典型的政治報復」。

然而罷團也不甘示弱。史書華表示，團隊與任何政黨無關，志工來自各行各業、不分黨派，目的僅是罷免「不適任的立委」。他直言，葉元之出席率雖高，卻常簽到後就離開，缺乏實質參與，「坐在立法院不代表有在問政，坐著發呆也不算」。

葉元之對此反駁，直言這種說法「太離譜」。他強調，國會評鑑是根據質詢次數、法案提案數等具體數據評比，自己質詢126次，遠高於部分民進黨立委，如黃捷僅54次，「如果我沒在問政，那她是在睡覺嗎？」

罷團也批評葉過度參與政論節目，2023年共出席通告565次，質疑其「整天上節目，哪有時間服務選民」。葉則反駁：「我2023年還不是立委，那是在選舉期間攻擊我的說法，怎麼現在拿來當罷免理由？這是拿明朝的劍砍清朝的官。」

針對預算爭議，史書華指控葉刪減民生與國防預算，實為阻礙國家發展。他表示，雖然整體總預算創歷史新高達3兆2千多億，但扣除法定義務支出後，真正影響人民生活的部分僅約1.3兆，「你說預算增加，就像體重過重把頭砍掉，這有什麼道理？」

他並指出，許多與民眾息息相關的補助項目因此受限，例如公共托育原本每月補助1萬3，未來可能降至9千，租金補貼也可能縮水。他還引用蔣經國名言，「買醋的錢不能拿來買醬油」，強調預算不可任意挪用。

對此葉元之解釋，本屆總預算雖高，但最終僅刪減約2000多億。他反駁罷團將各種正常監督扭曲為阻撓，「立委監督預算、要求單位提出改進報告，這本來就是職責，不是阻礙發展。」

他也強調，針對地方建設與教育政策，自己有實質爭取成果，包括浮洲都市計畫停滯十多年，現已定期召開協調會；非營利幼兒園設置也推動到一整棟校舍；國小如大觀國小的操場重整獲得兩千多萬預算，汙水下水道爭取追加一億順利發包，都是實績。他也提到財劃法通過後，讓新北市額外增加300多億財源，「市長侯友宜當天就傳訊息感謝我們。」

在國防議題上，葉則指出，本屆國防預算不僅是歷年最高，也刪得最少。對於外界指控刪減無人機採購預算，他說：「那是美方浮報60億，連民進黨王定宇都舉手贊成刪。」他批評罷團混淆視聽，動輒以「砍國防」為名發動情緒動員，實為「政治操作，非理性監督」。

此外，罷團還控訴葉辦公室不當對待助理，稱某名助理請假未果後遭退勞健保、病逝一月葉也未探視。葉則澄清，該名助理在元旦即已請辭，辦公室容易，離職率極低，對於罷團將憾事政治化「極為遺憾」。

面對雙方隔空激戰，罷免是否成案仍有變數。葉元之強調，「民主不是你輸了選舉就要罷免對手，更不是用仇恨操作來撕裂社會。」史書華則回應，「我們是選民，不是政黨，我們要罷免的，是不負責任、不適任的立委。」

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