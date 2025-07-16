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未出席公辦電視罷免說明會 立委林德福發文說明2原因

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免立委林德福領銜人朱約信今天帶著吉他，先以罷免林德福為主題的表演開場，點出為何要罷免，也呼籲民眾投票當日踴躍投票，但表演時間長達6分鐘，只剩下一半的時間可以說明。圖／翻攝新北生活台YT直播
罷免立委林德福領銜人朱約信今天帶著吉他，先以罷免林德福為主題的表演開場，點出為何要罷免，也呼籲民眾投票當日踴躍投票，但表演時間長達6分鐘，只剩下一半的時間可以說明。圖／翻攝新北生活台YT直播

新北市立委罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，罷免立委林德福領銜人朱約信除了說明罷免理由，還帶著吉他表演，立委林德福則沒有出席說明會，用FB發文說明不出席理由。

主持人張淑芬表示，罷免說明會分兩輪，先由領銜人先上台說明罷免理由，再由被罷免人上台說明，共2輪，雙方說明時間各為24分鐘，每輪12分鐘，領銜人或是被罷免人若經主持人唱名3次仍未上台說明，就認為是棄權，不得補說明。

朱約信今天帶著吉他，先以罷免林德福為主題的表演開場，點出為何要罷免，也呼籲民眾投票當日踴躍投票，但表演時間長達6分鐘，只剩下一半的時間可以說明。

朱約信表示，從去年青鳥聚集在立法院外，大家就在思考可以怎麼做，這些立委在亂來，就有人提議「不然罷免看看」，但在永和難度很高，所以去年12月開始連署。原本一天只收到1件，還打算要收攤，沒想到慢慢走到第三階段，大家不斷往不可能的狀況慢慢走下去，互相扶持。

朱約信表示，林德福做了很久立委，還當過永和市長、市民代表，非常資深，應該是做人很實在服務很好，上網應該查得到資料，結果都在立院睡覺，沒有對公眾議題表達聲音，只當黨團投票成員，質詢唸唸稿，根本沒有專業內涵，沒在做事，贊成黨團總召傅崐萁各種提案，就是罪大惡極，被罷免剛好。

立委林德福今天沒有出席說明會，林則在FB發文解釋2點原因如下：

一、民眾希望安居樂業，不希望國家空轉內耗。美國關稅戰、台積電被迫赴美、司法清算、錯誤能源政策配比導致台電鉅額虧損有如無底洞…等，每一件事都讓台灣陷入國際困境和經濟危機。民進黨透過這次的惡意罷免，我們看到的是「民進黨如果無法完全執政，它就完全不執政。」 發動惡罷只為了完全控制五權，達到集權專政的目的。

二、雙和的鄉親陪伴他在政治的道路走了近40年，自己從不以挑起仇恨對立作為競選手段；罷免他的領銜人，不斷在雙和地區仇恨動員，挑撥民眾的情緒、製造衝突、以達到博取媒體版面的目的，如此的作為完全背離了民主政治的精神，利用辯才刺激民眾的情緒，再以司法作為恐嚇的手段，威嚇反惡罷的民眾不出來投票，實在無法接受這種行為。這種現代惡霸的行為舉止，才應該向民眾解釋。

罷免 林德福

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