罷免投票 李進勇為一事嘆「聽不懂的永遠聽不懂」

首波罷免案投票7月26日登場，投票通知單寄送時間、票匭藏票疑慮等受矚，中選會主委李進勇今在北市投開票所考察時回應，直呼「聽不懂的，永遠都聽不懂，不要把百姓當成盤子」，另強調視而不見外界競爭、朝野攻防，完全站在選務中立的立場。

李進勇致詞強調，這是各界矚目的一次選務活動，中選會對於外界各種競爭、朝野之間的攻防，我們視而不見，完全站在選務中立的立場，依法辦理這次選務，希望這次選務在大家共同關心支持下順利完成。

李進勇說，近日網路談及以往選舉有投票通知單，這次罷免跟823公投就沒有？他直呼，「我有喙講甲無瀾（閩南語：費盡唇舌），已經講了好幾次」，這是法律規定必須要做的選務，投票日前2天必須要把公報跟投票通知單送到家戶，這是法定責任；負責的機關就是各鄉鎮市區選務作業中心，這點大家不必懷疑。「這些聽不懂的，永遠都聽不懂，適可而止，不要把百姓當成盤子。」

紙票匭部分，李進勇說，紙票匭從2014年開始用，當時改用紙票匭有考慮因素，這些考慮因素跟政黨應該沒關係，因為當時採用紙票匭的政黨現在已經不是執政黨，現在執政黨幾年以來還是繼續用紙票匭。紙票匭會不會藏票？他說，根本不可能，因為要開始投票前，會公開展示，邀請現場民眾共同見證，絕不可能發生弊端。

李進勇指出，投票完成，4點一到準備開票，這時管理員會宣布今天領票人數。有些人會懷疑數目對不對，領票、有效票、無效票等多少都必須要能對攏，才能進行計票。

場地問題，李進勇說，每年投開票的場所都會有稍微變更，不可能一個都不差。變動原因如學校碰到考試就必須要調整，有些地方是用民宅，所有權人基於個人考量不方便，8月23日公投，8月24日剛好是農曆7月1日，前1天很多宮廟做法會，不可能借出做投開票所，因此必須調整。 立法院內政委員會立委今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規劃情形，立委們在看完整場投開票過程演練後，提出各式各樣的問題，中選會主委李進勇針對各項投開票問題，一一列舉各項應對方式，並應允將委員會部分決議列入審議。記者許正宏／攝影 立法院內政委員會立委今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規劃情形，立委們在看完整場投開票過程演練後，提出各式各樣的問題，中選會主委李進勇（右）針對各項投開票問題，一一列舉各項應對方式，並應允將委員會部分決議列入審議。記者許正宏／攝影

商品推薦