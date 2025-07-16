7/26罷免投票遇颱風2方式因應 李進勇：最好不要來

7、8月是颱風季節，首波罷免投票7月26日登場，中選會主委李進勇今考察北市投開票所時，直呼「最好颱風不要來」，若不幸碰到，法制規定非常周延，也曝不能投開票的2個辦法

立院內政委員會今考察北市中山區投開票所規畫情形，國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，以及無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委麥玉珍到場提問，中選會主委李進勇等官員也都出席回應。

李進勇致詞提及，萬一不幸投票日碰到颱風怎麼辦？說，法制規定非常周延，選罷法66條第4項，中選會頒布處理作業辦法。另外，工作人員手冊，包括中選會、地方選委會緊急應變中心作業須知，都有詳細規定。

李進勇說，如果投票日前或當天，有部分單獨的投開票所因為天災或不可抗力情形，以至於不能投開票，有2個辦法。一是「改期」，必須由直轄市、縣市選委會，報經中選會核准；二是「換地方投開票」，只要是直轄市、縣市選委會決定後，報中選會備查就可以。

他指出，如果不能投開票的範圍比較大，達到該選舉區三分之一以上，就直接由中選會決定宣布要改期，改期3天之前要公告投票日期。中選會、各地選委會會密切注意天氣狀況，隨時採取必要的因應，也呼籲社會大眾要注意中選會發布相關消息，希望順利進行，「最好颱風不要來。」

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