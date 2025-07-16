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被批問政乏善 丁學忠反指罷免案無正當性

中央社／ 雲林縣16日電
國民黨雲林縣第1選區（海線）立委丁學忠認為罷免案沒正當性。圖／翻攝自丁學忠臉書
國民黨雲林縣第1選區（海線）立委丁學忠認為罷免案沒正當性。圖／翻攝自丁學忠臉書

雲林縣選委會今天播放公辦電視罷免說明會，罷團領銜人王國維說，國民黨立委丁學忠問政乏善可陳；缺席錄影的丁學忠則在臉書發布影片細數政績，反指罷免案沒正當性。

雲林縣選委會日前舉辦第11屆立法委員（雲林縣第1選舉區）丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會錄影，從今天起至25日在北港、佳聯有線電視03頻道，每天上午10至11時、晚間7至8時播出，選委會YouTube頻道同步上傳。

王國維在節目上闡述罷免理由，包括藍白立委上任後提出各種違憲法案，以「國會改革」之名，行「擴權」之實。

王國維批，丁學忠選上後，忘了人民才是他的頭家，政見上寫著「反對巧立名目編列特別預算」，結果卻支持連署花東三法、國道6號東延、強硬通過財劃法修正案等錢坑、搶錢法案，破壞國家財政紀律。

王國維說，如今行政院預算出現缺口，被迫刪減雲林縣一般性補助款新台幣37.6億元，絕對少不了丁學忠的責任。

王國維提到，丁學忠身為立委，對於政策一知半解，連官員解釋都聽不懂，問政乏善可陳，根據公民監督聯盟資料顯示，丁學忠的質詢率倒數第二；但立院暴力場面從不缺席，嚴重破壞雲林形象。

王國維強調，唯有罷免不適任立委才能真正重回正軌，立法院不是職業訓練所，沒時間與空間讓丁學忠做到任期結束。

未參與錄影的丁學忠今天在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，他表示，自己是經過選舉所產生出來的立委，此職責來自選舉人的信任，也來自民主制度的核心，「人民授權、民代服務」，他堅持用行動講話，用政績來做證明，不只是當立委，更是為民眾發聲。

丁學忠說，雲林是偏鄉，中央長期忽略，因此他就任後爭取地方建設經費、民生法案，並監督政府。

丁學忠重申，他尊重民主制度，也不怕監督，但這場罷免根本沒有正當性，且罷免他的理由不是貪污，不是失職，也不是違法；立法委員本來就要監督政府、為民出聲，不然怎叫民主。

罷免

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