新北罷免說明會 廖先翔和罷免案領銜人同台攻防

新北市七星區立委廖先翔罷免案，市選委會今辦電視罷免說明會。罷免案領銜人陳正敬和廖先翔，今天首度正式會面，握手致意並合照。兩人在陸配政策、白匏湖開發案、核廢料議題，以及副總統蕭美琴捷克事件相互攻防，各自爭取支持者，7月26日出門投票。

說明會分兩輪發言，順序都是陳正敬先發言，廖先翔後發言，兩人每次各發言12分鐘。

廖先翔在說明會後表示，很高興有機會針對1年多來，罷免團體提出的指控來跟民眾澄清，也很高興很多議題獲得領銜人理解。許多的問題既然都已經在今天澄清了，民眾在7月26日要做怎麼樣的選擇，大家都已經非常的清楚了。

廖先翔重申在說明會的論述，民主需要制衡，政府需要監督，7月26日讓大家一起站出來，投下不同意票，守護中華民國的憲政民主體制。

陳正敬說，會前猜題大概猜到廖要回應什麼，所以比較有辦法跟他攻防。覺得滿可惜的還是廖先翔對話的對象，還是賴清德總統。廖心裡只有賴總統跟民進黨，到底是誰心中只有藍綠，所有選民都看得很清楚。廖訴求的對象還是民進黨，不是七星區的民眾。

陳正敬表示，因為他是先攻，用打棒球來比喻，先攻比較不利，不過在這個不利的情況下，一直想辦法要挽回頹勢。廖先翔後面也有自承他可能沒有沒有做好的地方，這也在我們預料之中。他很高興可以參加這場民主活動，有榮幸擔任領銜人，志工都很優秀，都很棒， 新北市七星區立委廖先翔罷免案，市選委會今辦電視罷免說明會。罷免案領銜人陳正敬（左）和廖先翔（右）會前握手致意並合照。記者邱瑞杰／攝影

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