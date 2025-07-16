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立委考察罷免投票 中選會向立委釋疑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「為何要採取紙票匭？」「投票通知單為何2天前才寄送？」「如果遇到颱風怎麼辦？」藍委許宇甄、徐欣瑩，白委麥玉珍與無黨籍立委高金素梅16日考察中山區公所罷免投開票流程時，詢問中選會主委李進勇多項問題。李進勇則回應說，2天是法定時間，遇到颱風會延期或改地點，且紙票匭2014年就已採用。

立法院內政委員會16日考察中山區公所罷免投開票的狀況。李進勇在考察開始前受訪時，被問到為何會有許多投票所與過去不同？他回應說，由於投票時間不同以往，有些投開票所可能另有用途，因此進行更改。

被問到在罷免活動期能否喊「選情告急」等催票行為，李進勇回應說，選舉期間不能公布、報導或引述民調，至於，是否屬民調違規部分抑或是否屬自行推估部分一節，個案具體事實之認定部分，全國23個選務機關（1個中選會、22個市縣選委會）仍會依法定程序予以調查，並依法處理。

國民黨立委許宇甄致詞時詢問，若投票時遇到颱風怎麼辦？李進勇回應說，弱勢少數選區，會交由地方選務機關宣布延期或改地方，若影響範圍過大，選區超過3分之1不能投票，會由中選會統一公布延期。高金素梅則說，本次投開票所位置不太一樣，呼籲中選會多加宣導。

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