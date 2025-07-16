投票前不能「告急」？中選會改口：個案認定

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「選舉前是否能喊『告急』等狀況，需要視個案認定！」中選會主委李進勇16日接受媒體訪問時，原本表示罷免前不能喊「告急」，否則會依法辦理，但在考察時被國民黨立委許宇甄質疑，以前選舉時都會喊「告急」或「搶救」，若沒有透露數字的話難道不行？李進勇隨後改口稱，需要看個案認定。

類似民調發言不行？

立法院16日考察中山區公所罷免投開票所選務，中選會主委李進勇接受媒體聯訪時被問到，16日開始不能公布民調，例如說掉幾席、告急、催票率要多少，這些是否都會違反選罷法規定？李進勇表示不行，0時開始就不可以發布、轉述、引用各種民調，這點往往有些人會失去注意、違反法律規定。

媒體追問是否「告急」這種字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，「還是會認為它有違反規定」。後續他表示，個案會就具體事實進行認定。

被藍委質疑改口

但考察時，國民黨立委許宇甄不滿指出，以前選舉時，立委都會貼說「告急」或「搶救」，但如果沒有公開民調數字，以前都可以，為何現在就不行？李進勇說，具體競選行為，他不方便就個案下定論，如果有檢舉到中選會，還要請地方選委會蒐證後，再提委員會認定。他也強調，「我沒有說不能」。

最後，許宇甄下結論說，搶救、告急本來就是每個委員可以用的選舉策略。不過李進勇也補充說，不能超出他剛剛講的範圍，中選會不對這個問題評論。

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