韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長
罷免投票剩倒數10天，立委傅崐萁再獲藍營大咖助陣，下午與在花蓮頗有人氣的立法院長韓國瑜連袂掃街，為反罷免加溫；綠營表示，公民才是最重要的大咖，會協助繼續加強宣傳罷免理由，籲花蓮人站出來。
罷免、反罷免進入關鍵期，傅崐萁昨天偕妻子徐榛蔚掃街，今天則請來重量級的韓國瑜，為反罷免加溫，兩人今天下午3時將在日出香榭大道旁的重慶市場出發，預計將吸引不少支持者。
傅崐萁說，交通建設是後山人的期待，他推動花東三法竟成被罷免的理由，柯建銘為了想當立法院長推動大惡罷，欺負花蓮人。最後階段他會盡量與人民盡量接觸，韓國瑜院長下午也會到花蓮向鄉親打招呼，希望花蓮人認清罷免其實是柯建銘為了當立法院長才發動大惡罷，欺負花蓮人，請鄉親攜手同心投下不同意罷免，一起讓國家安全，不要再亂 了，大罷免亂象到此為止。
綠營則說，罷免無關藍綠，只問傅崐萁是否適任立委。罷免是公民團體發起，花蓮公民才是最大咖的站台人物，有別於傅崐萁想要升高藍綠對決，最後10天會回歸說明「為什麼要罷免傅崐萁」，更要呼籲愛中華民國、愛台灣的花蓮人，這一次站出來，勇敢投下同意票。
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