快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁說，最後10天，會加強與人民的接觸，加強反罷免。記者王燕華／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁說，最後10天，會加強與人民的接觸，加強反罷免。記者王燕華／攝影

罷免投票剩倒數10天，立委傅崐萁再獲藍營大咖助陣，下午與在花蓮頗有人氣的立法院長韓國瑜連袂掃街，為反罷免加溫；綠營表示，公民才是最重要的大咖，會協助繼續加強宣傳罷免理由，籲花蓮人站出來。

罷免、反罷免進入關鍵期，傅崐萁昨天偕妻子徐榛蔚掃街，今天則請來重量級的韓國瑜，為反罷免加溫，兩人今天下午3時將在日出香榭大道旁的重慶市場出發，預計將吸引不少支持者。

傅崐萁說，交通建設是後山人的期待，他推動花東三法竟成被罷免的理由，柯建銘為了想當立法院長推動大惡罷，欺負花蓮人。最後階段他會盡量與人民盡量接觸，韓國瑜院長下午也會到花蓮向鄉親打招呼，希望花蓮人認清罷免其實是柯建銘為了當立法院長才發動大惡罷，欺負花蓮人，請鄉親攜手同心投下不同意罷免，一起讓國家安全，不要再亂 了，大罷免亂象到此為止。

綠營則說，罷免無關藍綠，只問傅崐萁是否適任立委。罷免是公民團體發起，花蓮公民才是最大咖的站台人物，有別於傅崐萁想要升高藍綠對決，最後10天會回歸說明「為什麼要罷免傅崐萁」，更要呼籲愛中華民國、愛台灣的花蓮人，這一次站出來，勇敢投下同意票。

立法院長韓國瑜下午將到花蓮，與傅崐萁一起掃街，助力反罷免。本報資料照片
立法院長韓國瑜下午將到花蓮，與傅崐萁一起掃街，助力反罷免。本報資料照片

韓國瑜 花蓮 罷免 柯建銘 傅崐萁

延伸閱讀

罷免說明會登場 傅崐萁：民進黨得逞普發1萬、5天假都沒收

昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票

Kolas稱祭師曾祖母瑪瑙耳環耳邊低語：罷免傅崐萁

傅崐萁今「直球對決」罷團領銜人 激辯2輪每次12分鐘

相關新聞

7/26罷免投票遇颱風2方式因應 李進勇：最好不要來

7、8月是颱風季節，首波罷免投票7月26日登場，中選會主委李進勇今考察北市投開票所時，直呼「最好颱風不要來」，若不幸碰到...

罷免倒數喊「告急、搶救」要當心 有檢舉中選會將個案審認

全台大罷免案26日將投票，今起不得散布、評論相關民調。中選委主委李進勇今赴中山區公所罷免案投開票所考察，強調「只要有民調...

未出席公辦電視罷免說明會 立委林德福發文說明2原因

新北市立委罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，罷免立委林德福領銜人朱約信除了說明罷免理由，還帶著吉他表演，立委林德福則沒有...

罷免投票 李進勇為一事嘆「聽不懂的永遠聽不懂」

首波罷免案投票7月26日登場，投票通知單寄送時間、票匭藏票疑慮等受矚，中選會主委李進勇今在北市投開票所考察時回應，直呼「...

新北罷免說明會 廖先翔和罷免案領銜人同台攻防

新北市七星區立委廖先翔罷免案，市選委會今辦電視罷免說明會。罷免案領銜人陳正敬和廖先翔，今天首度正式會面，握手致意並合照。...

韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長

罷免投票剩倒數10天，立委傅崐萁再獲藍營大咖助陣，下午與在花蓮頗有人氣的立法院長韓國瑜連袂掃街，為反罷免加溫；綠營表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。