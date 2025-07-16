張智倫未出席罷免說明會 罷團批：黨意的橡皮章

國民黨立委張智倫罷免案，今天舉辦公辦電視罷免說明會，張智倫未出席。罷免提議人之領銜人李天羽表示，張智倫並非站在基層，在立法院是黨意的橡皮章，投下許多傷害台灣的法案，違背立委的獨立性與中立性；也希望透過罷免，將中共代理人趕出立法院，重啟國會。

新北市5選區立委罷免案將於26日投票，公辦電視罷免說明會今天登場，在國民黨立委張智倫罷免案公辦電視罷免說明會方面，分別由罷免提議人之領銜人李天羽與張智倫，分別進行說明，但僅李天羽與會，張智倫未出席。

李天羽表示，藍白兩黨以多數之姿，通過國會擴權法，這是罷團集結開始的原因。罷免的理由，就是張智倫並非站在基層，而是站在政黨利益之上，成為是舉手部隊，在立法院的表現，是黨意的橡皮章，投下許多傷害台灣的法案，違背立委的獨立性與中立性。

李天羽認為，國民黨通過的財劃法修法，從中央搬走新台幣6612億元，目的就是要掏空中央財政，弱化中央政府施政能力，來癱瘓台灣；張智倫濫刪預算、癱瘓政府，一刀砍下租屋補助41億元、凍結監察院預算、刪除財劃經費，這不是改革，只是冷血的剝奪。

李天羽也批評，張智倫攻擊民防單位，最終導致預算遭刪，弱化國防。她更直指，張智倫去年與國民黨團總召傅崐萁到中國見中國全國政協主席王滬寧，但去年4月台灣遭逢地震，身為民意代表應在地方關心民生，卻到中國拜訪王滬寧，門戶洞開不論敵我，這樣的立委，罷團要怎麼給機會，台灣人民還需要給予第二次機會嗎。

李天羽強調，台灣這國家是人民安身立命之所在，透過這次罷免的集結，希望可以將這些中共代理人趕出立法院，重啟國會。罷團不屬於任何政黨，站出來不是因為與國民黨立委有私人仇恨，罷免是因為愛，不是對這塊土地的憤恨不平；站出來只是為了守護並保有現在的生活方式，向對面的紅統勢力說不。

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