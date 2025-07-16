新竹公辦說明會罷團轟中共同路人 鄭正鈐回嗆綠奪權、清算

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，藍委鄭正鈐罷免案將於26日投票，鄭正鈐今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會，戴振博猛攻鄭正鈐與中共眉來眼去，涉及中資等國安爭議，鄭正鈐也痛斥遭抹黑、抹紅，民進黨當家鬧事，大罷免就是奪權、清算，打壓監督政府的力量，雙方激烈交火。

戴振博指出，鄭正鈐劣跡斑斑，鄭正鈐與其他藍營立委強行通過國會擴權法案，且過程充滿瑕疵，且鄭與中國共產黨友好，與中國國台辦私下互動，這不僅是踐踏台灣主權，也讓人質疑鄭在立院每項作為都有中共的影子。此外，鄭還接受大陸競選物資，傳送政府檔案到國台辦，甚至向廠商索賄供養助理，這些都已遭台北地檢署分案調查，鄭也被列為被告。

戴振博說，今年4月國民黨號召越南籍移工上街反罷免，這就是鄭正鈐在操作，事後被揭露非法動員外籍人士，鄭卻否認，還交由新住民何氏卿頂罪，事後查出何是高利貸暴力討債集團首腦，已遭法院收押，然而，面對此爭議，鄭仍神隱否認，事實證明鄭與黑金勢力交情匪淺。

戴振博質疑，鄭正鈐違反國安法、貪汙等罪，罷團近期向北檢交付鄭正鈐的中國製競選小物，然而，鄭擁有多支手機與line帳號，近期卻開始刪除帳號，疑似湮滅證據，呼籲鄭要誠實面對司法。

戴振博說，鄭正鈐不斷吹捧與其他藍白立委修正財畫法，但此法通過後，將影響中央政府擴大租金補貼、育兒津貼等攸關民生重要政策，會壓縮中央預算支出空間，只能只顧地方分配，無視國家整體戰略地位，藍白毀憲亂政就是藉此配合中國共產黨計畫，要讓台灣內耗，進而弱化國力。

鄭正鈐指出，大罷免不僅破壞民主，也是報復仇恨動員，民主制度應被尊重，罷免不是選後報復工具，支持且聲援他的柯文哲袍妹柯美蘭日前在臉書發文，強調台灣的民主不應走向仇恨動員、惡性報復的歪路，人要有運動家精神，而不是選輸就翻桌，以及其司法爭議，有待法院去做出評斷，而非特定人士的片面之詞，這些他都非常認同。

另外，民進黨立院黨團總召柯建銘甚至直言是自己發起大罷免，新竹市罷團領銜人也是柯建銘的國會助理，甚至連賴清德總統也站在第一線稱要打掉「雜質」，在搭配柯建銘打算要用刑法100條伺候在野黨，種種的一切都是執政黨想透過大罷免來達成極權，剷除異己走上獨裁之路。

鄭正鈐說，他被台灣國會評鑑機構評鑑為第十屆優良立委與第十一屆市特優立委，他被罷免的原因不是問政失職，而是勇於提出竹市人要的法規，藍營推動財畫法修法，將統籌分配款從83億元增加到293億元，這些可用於竹市交通、校園建設與社福政策；也推動普發現金一萬元、五天假「還假於民」等政策，若大罷免成功，這些都恐將被沒收。

鄭正鈐指出，罷團對他有太多抹黑、抹紅，賴清德打算將非我族類的「雜質」打掉，搭配柯建銘將在野黨關起來，一旦立院陷入綠營一言堂，對台灣民主政治將造成莫大傷害與影響。 藍委鄭正鈐罷免案將於26日投票，鄭正鈐今參加公辦電視罷免說明會。記者王駿杰／翻攝

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