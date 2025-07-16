蘇巧慧率隊路口衝刺助罷 國民黨本周末大造勢

罷免進入最後倒數，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天上午聯合9位立法委員與11名新北在地議員、黨公職團隊，同時在淡水、汐止、雙和、板橋跨區聯合站路口行動，希望把握關鍵最後10天，衝過三階罷免門檻，恢復國會秩序。國民黨新北市黨部主委黃志雄則表示，藍營除了路口行動，18日雙和藍營立委造勢活動，19日也將有新北反罷大造勢，全力守住新北藍委。

民進黨聯合站路口行動一早於新北淡水、汐止、雙和、板橋跨區同時進行，除了蘇巧慧，包括吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、張宏陸、陳俊宇、李坤城、張雅琳、徐富癸、林淑芬、前立法委員江永昌也分進合擊。

此外新北市議員廖宜琨、鄭宇恩、張錦豪、周雅玲、張維倩、張嘉玲、戴瑋姍、黃淑君、林銘仁服務團隊、民進黨發言人吳崢也共同前進地方，呼籲市民朋友7月26日出門投票、同意罷免。

蘇巧慧表示，國民黨立委過去一年半以來破壞台灣憲政秩序，從去年強推違憲的國會擴權法案，癱瘓憲法法庭，調高罷免門檻，和今年濫砍國家總預算 ，削弱台灣自我防衛能力，以及上周將撥補台電的一千億元經費砍到一毛不剩，一年半的時間國民黨立委已經強推許多阻礙台灣進步的法案，台灣人不能再等下去，呼籲民眾7月26日出門投票、同意罷免，將失序的國會按下終止鍵，恢復國會秩序，維護台灣競爭力。

國民黨新北市黨部主委黃志雄則表示，藍營每天持續固本行動，因為每位委員經營模式不同，黨部會依照需求給予不同協助，除了19日板橋大造勢，市長侯友宜將全力協助，19日雙和立委林德福、張智倫也有大型造勢活動，全力守住藍委。

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