罷免倒數喊「告急、搶救」要當心 有檢舉中選會將個案審認

全台大罷免案26日將投票，今起不得散布、評論相關民調。中選委主委李進勇今赴中山區公所罷免案投開票所考察，強調「只要有民調外觀，實務上也會被視違規。」中選會稍早補充，使用告急或搶救等是否違法或適法，仍涉及個案審認問題，無法一概而論，若有檢舉案件，仍會依法處理。

中選會表示，公職選罷法相關規定，目的是在維護投票人在民調禁制期與投票日當天，得以保持冷靜理性自主，而有不受外界任意干擾的環境與空間，尤其是罷免與選舉相關宣傳，就罷免正反雙方而言又未必相同，故請國人遵守法律規定。

至於各類狀況如告急或搶救說等，是否該當於民調或僅屬自行推估部分，中選會坦言，並沒有辦法一概而論，涉及具體個案之認定問題，若有檢舉案件，仍須依法定程序調查並依法處理。

中選會說明，是否屬民調違規部分抑或是否僅屬自行推估部分，涉及個案具體事實的認定部分，個案情節均無法一概而論，依法循例若有檢舉案件，則全國23個選務機關，仍會依法定程序調查並依法處理，若有檢舉案件，仍會依法處理。

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