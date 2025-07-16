立委追問罷免案今起不行喊告急？李進勇：我沒說不能

罷免案投票將於7月26日登場，今天零時起至投票時間截止前，不得發布、散布或引述等罷免民調，違者最高罰200萬元。中央選舉委員會主委李進勇今出席投開票所考察，被問及是否不行喊告急，他說，就個案還是認為違反規定；但國民黨立委許宇甄會中發問，李則回應沒說不能。

立法院內政委員會今考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，李進勇於開始前受訪。有關政治人物預估掉幾席、誰告急、陣營催票率不夠等語，是否違反選罷法？李進勇回應，是的，從今天開始進入罷免活動期間，希望大家都能夠共同遵守罷免活動期間很多規定。

媒體追問講出告急字眼也不行？李進勇說，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂民調有若干差距，但實務上，就個案認定，還是會認為違反規定，「個案，我們會做具體事實的認定。」

不過，就在考察最後的意見交流時，許宇甄提問，這10天到底能不能講搶救？她舉例「我的選情告急，我要搶救。」李進勇回應，具體的競選行為，不方便下定論，必須就個案；如果有檢舉到中選會，還要請地方選委會去做蒐證後，再提委會員會做認定。

許宇甄追問告急也不能？李進勇急回兩次，「我沒有說不能」，但是他不方便就這個問題在這個場合說「你可以、你不可以」，這一點請體諒，也強調「我沒有說不能」。

許宇甄指出，以往選舉，只要覺得自己選情告情，大概都會喊搶救，她質疑沒涉及民調，只是喊搶救，以往都可以喊告急，為什麼今天李會提到如有人檢舉需經中選會考核。

李進勇回應，「我不是管太多」，他是說如果有人檢舉。這問題是許提出問他，他是說他在這個時候不方便就許講的個案來下定論。如果牽涉到是不是違反公布民調的問題，他必須要做說明。

許宇甄說，不是她問，而是李進勇受訪提及稱不能喊搶救，李對此回應「沒有。」許宇甄表示，可能剛媒體聽錯，主委在這裡公開講，搶救、告急本來就是每個委員可以用的選舉策略。李進勇說，這個超出他剛講的範圍，中選會不對這個問題做評論。

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