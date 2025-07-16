影／批普發1萬藍白政治詐騙金光黨 林右昌：錢在天上去哪領？

民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發市區大遊行，高喊大罷免大成功，投下同意票。林右昌痛批國民黨、民眾黨聯手通過普發現金1萬元是最大的「政治詐騙」，並以金光黨形容，「錢還在天上要去哪裡領？」，但指對選舉絕對有影響。

車隊在議長童子瑋的本命區慶安宮集合先參拜，民進黨籍議員到齊，現場湧上千名罷免林沛祥志工。林右昌說，今天回到基隆大遶境前先到慶安宮參拜，除給發起公的民團體及民進黨地方黨公職表達敬意。為何會有這場大罷免行動？大家想一想過去一年多年立法院發生什事就知道，現在的立法院幾乎成為中共的立法院，在藍白聯手之後，立法院成為遂行中共想法的立法院。

林右昌表示，像日前通過特別條例要普發現金1萬元，要花國庫2300億就是最好的例子，他呼籲所有愛台灣、愛中華民國派的夥伴，不管你是哪一個政黨，請大家想一想當年中國大陸是怎麼淪陷的，就是有很多國民黨人投共，變成中共的地下黨。

林右昌並批國民黨過去用黨產買票，現在直接買空賣空，畫了一個大餅，強迫行政院要編列預算，過去從來沒有過，就是國民黨的圖謀。罷免是讓錯誤的事情改正過來，和政黨鬥爭一點關係都沒有，他向藍白支持者喊話，要看到台灣現在的危機，投下同意票。

林右昌說普發現金一萬元，等於是「用你的錢，買你的票」，而國民黨主席朱立倫稱如果罷免成功就沒有普發現金1萬，「這很明顯就是公開買票」，而且連2300億的錢在哪裡都不知道，國民黨就是「了尾仔囝」，這就是政策買票。

「大家最痛恨的就是詐騙，最痛恨的就是金光黨，現在政治上最會騙就是上周國民黨和民眾黨聯手通過的普發現金1萬元，這就是最大的政治詐騙。」林右昌說。

林右昌並表示，立法機關審查預算但不能自己編預算或增加預算法條，所以藍白為了搶救大罷免畫大餅通過這固特別條例，「錢還在天上要去哪裡領？」但這對選舉絕對有影響，這樣國民黨就過關了，受傷的是台灣的民主。國民黨現在在賭什麼？賭人民是健忘的，7月26日過了之後，大家都忘了，罷免沒有過國民黨就活下來了，這就是通過普發的目的。

議長童子瑋說，今天一百歲的阿公慶安宫主委童永也站出來罷免，今天絕對不是仇恨的選舉，是價值的選擇，民進黨如果不站出來挺公民就不是民進黨。

基隆絕沛領銜人陳青逸表示，立委林沛祥心不在台灣，不在基隆，這樣的立委大家要出來投同意票讓他離開，也讓基隆更好，他並感謝民進黨議員協助連署的進行，罷免才能走到現在。 民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發繞行市區掃街，高喊大罷免大成功，投下同意票。記者游明煌／攝影 民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發繞行市區掃街，高喊大罷免大成功，投下同意票。記者游明煌／攝影 民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發繞行市區掃街，高喊大罷免大成功，投下同意票。記者游明煌／攝影 民進黨秘書長林右昌今天參加「護國大遶境」基隆場，車隊從慶安宮出發繞行市區掃街，高喊大罷免大成功，投下同意票。記者游明煌／攝影

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