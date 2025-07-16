罷免說明會登場 傅崐萁：民進黨得逞普發1萬、5天假都沒收

花蓮公辦電視罷免說明會今天登場，罷免領銜人李美玲列舉傅崐萁「制定違憲法案、無理刪凍預算、親中媚共」三大失職，呼籲民眾勇敢站出來，「他不會知道你投同意票」；傅崐萁三提柯建銘發起大罷免，一旦讓民進黨得逞，普發1萬元、財政收支劃分法修正的161億元成空，連5天假都被沒收。

這場說明會在花蓮縣選委會地下室舉行，由李美玲、傅崐萁依序兩輪說明，每一輪每人都是12分鐘。李美玲兩輪發言的時候，傅崐萁都離席到一樓休息，李美玲則是在第二輪發言結束後即離開。

首輪發言，李美玲主攻傅崐萁有三大失職，是非常不適合的立委。第一是聯合藍白立委，制定違憲法案，動搖國家憲政穩定也影響國際信任關係；第二是無理刪減凍結預算，刪除2075億、凍結1607億，影響國家安全的國防預算被刪除84億、凍結900億。

她說，日前南部風災，台電英雄拚命讓災區恢復電力，藍白仍刪除千億元補助，還有民生津貼、租金補貼都等被刪凍，若是罷免沒成功，立委沒恢復正常討論預算，每個人都受影響。第三是「親中媚共」，應當效忠中華民國的立委，卻拜會負責統戰台灣的中共全國政協主席王滬寧，傅崐萁無法以言行效忠國，連最基本的條件都不符合，完全是不適任立委。

李美玲也批評傅崐萁，許多交通建設提案看似為花蓮著想，實際上未充分討論與專業評估，毫無實現可能，只是把交通議題當提款機，如果這次沒能翻轉國會，中國就有機會用台灣最驕傲的民主制度，毀壞台灣的主權與安全。

傅崐萁以國台客語開場，他說，財劃法修正是過去賴清德在台南市長任內，還有蘇貞昌、蔡英文擔任在野黨主席時大聲疾呼，立法院藍白黨團攜手同心，回應民進黨的期待修法，花蓮從明年起每年增加161億元，子孫從幼兒到大學都能得到政府支持，減輕父母負擔，觀光、產業、教育、農業都能升級，如果這一次柯建銘推動的大罷免成功，一切將成為偶然。

傅崐萁說，自己被罷免的理由是怎麼可以推花東快、環島高鐵和打通國道6號，「花東三法竟然成原罪、罷免我的理由？」花蓮人都有繳稅，都需要這樣的建設。他批評民進黨過去9年執政多次承諾花蓮交通建設，但通通落空，蘇花安可行性研究核定5年多還沒動工。

他表示，柯建銘發動大罷免就是想當立法院長，若真的讓他得逞，普發1萬元、財劃法修正的161億、軍警消福利統統沒有，還要被沒收5天假，這是對全國人的罷免、是對花蓮鄉親世代爭取的交通建設和繁榮發展的罷免，不能讓台灣成為軍事獨裁戒嚴的政府，為花蓮投下不同意罷免票。 罷團「微光花蓮」李美玲出席罷免電視說明會，兩輪發言列舉傅崐萁三大失職理由，呼籲守護花蓮投下同意票。記者王燕華／攝影

商品推薦