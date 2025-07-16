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7/26罷免投票出動「監票部隊」？ 藍委：不會有太大問題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨7月26日罷免投票當天是否出動「監票部隊」，國民黨立委許宇甄今回應還是會安排監票志工，大概有1萬2千位。記者林佳彣／攝影
國民黨7月26日罷免投票當天是否出動「監票部隊」，國民黨立委許宇甄今回應還是會安排監票志工，大概有1萬2千位。記者林佳彣／攝影

國民黨各地黨部捲入司法案件，7月26日罷免投票當天是否出動「監票部隊」受矚。國民黨立委許宇甄今回應，還是會安排監票志工，1個投開票所會有2人，5900多個投開票所，大概有1萬2千位。

立法院內政委員會今天考察北市中山區7月26日罷免投開票所規畫情形，包含國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，以及無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委麥玉珍到場，中選會主委李進勇等官員也都出席。

對於過去投票時，國民黨會有「監票部隊」，但今年各地方黨部捲入罷免案相關官司，還有辦法規畫？許宇甄今回應，這是民主史上第一次大規模罷免選舉，這次會有24個立委選區跟1個新竹市長選區要進行罷免，總共5900多個投開票所。

許宇甄說，國民黨還是會安排監票志工，就是外部監票，在每個投開票所來進行監票動作。雖然現在可能很多不方便，國民黨還是有很多志工、很多志願來幫忙監票的人，甚至監票聯盟也跟他們反映可以一起合作。她認為，監票應該不會有太大問題。5900多個投開票所，1個投開票所至少會有2個人，就大概有1萬2000人左右。

罷免 投票 國民黨

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