影／立院內政委員會考察罷免案投開票所規畫情形

立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，立委許宇臻、高金素梅、麥玉珍、徐欣瑩在看完整場投開票過程演練後，提出關於選投開票過程、風災停班停課等問題。

麥玉珍親自演示不懂中文的新住民投票疑問，而國民黨立委徐欣瑩質疑紙製投票箱在貼上封條後，還是會有空隙可以藏票，中選會主委李進勇也針對各項投開票問題，逐一列舉各項應對方式，並應允將委員會部分決議列入審議。 立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形。記者許正宏／攝影 立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，在看完整場投開票過程演練後，立委麥玉珍（右）提出不懂中文的新住民投票時可能發生的疑問。記者許正宏／攝影

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