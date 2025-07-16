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昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 大咖台東宣講催票

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區立委郭昱晴開講。圖／民進黨台東縣黨部提供
台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區立委郭昱晴開講。圖／民進黨台東縣黨部提供

全台大罷免活動進入倒數階段，台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區立委郭昱晴開講，今晚反罷則邀請重量級立法院長韓國瑜宣講，雙方陣營戶別苗頭。

「剉賓行動」團體昨晚在卑南鄉太平文衡殿舉辦造勢宣講，包括立委莊瑞雄、池上鄉長林建宏與縣議員林參天、黃治維、簡維國連袂開講，壓軸則由郭昱晴批藍委為首的傅崐萁，早已忘記反共主張，親共癱瘓憲法法庭。

另藍營為主的反罷團體，繼這個月12日邀請國民黨不分區立委謝龍介才來開講後，今天更邀請韓國瑜在市區豐安宮宣講，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、黨秘書長黃健庭及立委黃建賓出席，雙方陣營頗有互別苗頭之味。

反罷免團體今天邀請立法院長韓國瑜宣講。圖／立委黃健賓服務處提供
反罷免團體今天邀請立法院長韓國瑜宣講。圖／立委黃健賓服務處提供

韓國瑜 郭昱晴 罷免 台東

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