罷藍委還沒完 江啟臣、顏寬恒等5席中選會18日審定連署結果

24席立委罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票26日登場，中選會表示，立委罷免公告將於投票日2日前分送至各家戶；另藍委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案，已由各縣市戶政事務所與選委會完成查對並報至中選會，18日委員會議將審定結果與投票日期。

中選會表示，羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案皆已由各該市縣政府戶政事務所、各該市縣選委會依法完成查對工作，且前述3個市縣選委會已依法定程序，召開委員會完成初審並陳報至中選會，預計將於7月18日下午時段在例行性召開的委員會議中審定，屆時審定結果併同投票日期等事宜，也會依例在完成審定程序後對外說明。

中選會也說，有關7月26日首波立委罷免案暨新竹市長罷免案，投開票所設置地點部分，基於保障投票人投票權益，各市縣選委會係依前次第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票所設置數為原則進行相關規畫與安排。

中選會說，考量投票人投票習慣及民眾投票便利性等因素，立法委員罷免案投票所設置地點，盡可能係依前次選舉各該選舉區投票所地點設置為原則，各市縣選委會併同當地相關機關單位做好協調，由鄉鎮市區公所洽借投開票所地點，目前全國各地相關9個市縣，共設置5947個投開票所。

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