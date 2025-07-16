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控新北藍營反罷免發走路工 綠議員李宇翔具名檢舉

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
今天上午李宇翔在律師陪同下，前往調查局新北市調查處，主動遞交有關國民黨719反罷造勢發放500元走路工的相關事證並具名檢舉，希望調查局能徹查。圖／李宇翔團隊提供
今天上午李宇翔在律師陪同下，前往調查局新北市調查處，主動遞交有關國民黨719反罷造勢發放500元走路工的相關事證並具名檢舉，希望調查局能徹查。圖／李宇翔團隊提供

國民黨立委洪孟楷、羅智強與新北市黨部主委黃志雄，昨天至新北地檢署，針對民進黨新北市議員李宇翔在臉書發文，指控719反罷免造勢活動國民黨事後將發放500元現金，以及罷免團體栽贓洪孟楷買票發放走路工等不實謠言提告。

今天上午稍早，李宇翔在律師陪同下，前往調查局新北市調查處，主動遞交有關國民黨719反罷造勢發放500元走路工的相關事證，向檢調提供資料並具名檢舉，希望調查局能予以徹查。

李宇翔指出，有關國民黨在719動員的情形，已經涉及宮廟和陣頭的系統，消息來源是從淡水那邊傳出來的，開始大規模地在新北市動員宮廟和陣頭，並要求提供名單，也具體承諾會在719活動後給予每人500元。

李宇翔說，目前自己手上已有LINE對話紀錄、具體時間和集合地點，都已涉及走路工的賄選行為，昨天洪孟楷、羅智強大動作的提告，就是顯示他們的心虛，而且很慌，因此今天他已檢具所有相關事證、物證、人證，跟律師、霸團志工一起具名給調查處，只有徹查此案，杜絕違法選舉行為，才能導正選舉風氣。

走路工 議員 罷免 民進黨 新北 國民黨

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