新竹雙罷說明會今登場 罷方批賣台、鄭正鈐轟浪費公帑

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，藍委鄭正鈐罷免案將於26日投票，鄭正鈐今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會，雙方會前激烈交火，罷方聯訪時強調要讓市民知道市長高虹安、鄭正鈐貪汙賣台爭議；鄭正鈐也痛斥民進黨當家鬧事，浪費人民公帑搞大罷免。

新竹雙罷領銜人戴振博會前接受媒體聯訪時表示，今天他以罷免團體領銜人身分出席說明會，希望透過說明會讓所有市民朋友知道為什麼要罷免已被停職的市長高虹安及立法委員鄭正鈐，2人過去有太多的爭議，包括高虹安因貪汙被判刑7年4月，鄭正鈐則是違反國安法、反滲透法，甚至被指控貪汙索賄，這次他都會在公辦說明會中向市民朋友報告。

立委鄭正鈐也反擊，今天要在說明會中清楚說明反罷免的理由，也讓市民朋友知道，過去一年多他在立法院裡面通過哪些好的法案，也希望能夠被落實下來，而不是被民進黨給沒收，所以希望民眾在7月26日都能夠出來投下不同意罷免票。

媒體提問鄭正鈐心情如何，是否覺得很無奈？鄭正鈐回應，既然碰到就去面對，「這就是正能量的表示」，但他覺得罷免確實不合理，且違反民主價值，也破壞台灣長期建立的民主、倫理價值。無奈確實會有一點點，但碰到了還是以最大的正能量去面對，也希望民眾能夠了解這場罷免的不正義、不公平、不道義。

媒體也提問民進黨說藍委親中賣台？鄭正鈐表示，這麼多年來，他們發現民進黨在講親中賣台，卻拿不出具體的證據，這麼多的共諜都在民進黨高層周邊、在總統府、在外交部體系裡，但司法也沒有太多的動作，也看到司法對於執政黨跟在野黨完全雙標，相信民衆是非常有感。

媒體追問接下來還有10天會做哪些選舉準備？鄭正鈐表示，大家都對台灣民主選舉已有經驗值，這10天也會把它當做一場選舉應對，本來是4年1次的選舉，沒想到這次民進黨當家鬧事，讓大家1年之後又要再選一次，完全在浪費政府的公帑、浪費老百姓口袋裡面的錢，「我們真的是覺得是期期以為不可」，還是強調7月26日，所有的民眾務必勇敢地站出來投下不同意罷免。 新竹市國民黨籍立委鄭正鈐今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會，雙方會前激烈交火，戴振博要讓市民知道市長高虹安、鄭正鈐貪汙賣台爭議。記者王駿杰／攝影

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