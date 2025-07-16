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首波罷免9縣市5947處投票所 李進勇曝宮廟無法出借原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，中選會主委李進勇到場。。記者林佳彣／攝影
立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規畫情形，中選會主委李進勇到場。。記者林佳彣／攝影

7月26日將舉行首波罷免投票，9縣市將有5947個投開票所。對於被問是否很多地方不願出借場地，中央選舉委員會主委李進勇今天表示很少，不過，今年8月24日是農曆7月1日，前1天8月23日要投票，很多宮廟舉行法會沒辦法出借。

立法院內政委員會今天考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所，李進勇到場時，被問及此次罷免投票是否許多地方不願出借場地供罷免投開票所設置？他回應說，沒有接到地方反應很多地方不願出借，但為了能夠配合選民投票習慣，每次選舉投票，中選會都希望各地選委會能夠協調鄉鎮市區公所，盡量就以前習慣上設為投開票的地點來設置，方便選民他們能夠來投票。  

李進勇說，今年情形也是一樣，當然沒辦法跟往年一樣百分之百，這不是今年才如此，往年也是會有如此。比如有一些是借用民房，民房基於各自因素的考量沒辦法出借，當然要尊重；廟宇部分，今年8月24日是農曆7月1日，前1天8月23日要投票，很多宮廟在舉行法會沒辦法出借，所以會有更動，但是都是少數、極少數，中選會也會予以公告，歡迎大家多利用投票所的查詢網站，投票通知單也都會有詳細地址。

 至於公報何時寄出？李進勇回應，依照規定，投票日2天前會送到家戶。

罷免 法會 李進勇 投票 中選會

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