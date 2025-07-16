快訊

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

今起不談民調連喊告急也不行？李進勇親曝超嚴格規定

Kolas稱祭師曾祖母瑪瑙耳環耳邊低語：罷免傅崐萁

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府前發言人Kolas Yotaka表示，她的祭師曾祖母Dongi生前留下一串瑪瑙，她分到一顆做成耳環，會聽到Dongi說：「罷免傅崐萁。」
總統府前發言人Kolas Yotaka表示，她的祭師曾祖母Dongi生前留下一串瑪瑙，她分到一顆做成耳環，會聽到Dongi說：「罷免傅崐萁。」

罷免7月26日投票，總統府前發言人Kolas Yotaka昨天在臉書表示，她的曾祖母Dongi是祭師，Dongi生前留下一串瑪瑙，「戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音」；Kolas Yotaka表示，「Dongi說：罷免傅崐萁。」

Kolas Yotaka表示，她的曾祖母Dongi是祭師，「她的眼睛有藍色的光，用芭蕉葉替人治病，驅逐惡靈。若她還活著已經快150歲」。Dongi 生前留下一串瑪瑙，分給後代女性，一人一顆。「我把我分到的這一顆，切開，製作成耳環。戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音。Dongi說：罷免傅崐萁。」

罷免 傅崐萁 Kolas

延伸閱讀

傅崐萁今「直球對決」罷團領銜人 激辯2輪每次12分鐘

花蓮罷團看板戰開打 藍花縣議會黨團批奧步

林右昌指普發現金是買票　藍營：發言應理性

罷免倒數聲量排行 徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇居前三

相關新聞

7/26罷免投票出動「監票部隊」？ 藍委：不會有太大問題

國民黨各地黨部捲入司法案件，7月26日罷免投票當天是否出動「監票部隊」受矚。國民黨立委許宇甄今回應，還是會安排監票志工，...

昨罷團找郭昱晴、今反罷請來韓國瑜 台東兩陣營邀大咖宣講催票

全台大罷免活動進入倒數階段，台東罷免及反罷接連邀請大咖宣講，昨晚罷免團體宣講邀請曾在「麻辣鮮師」主演萬老師的民進黨不分區...

罷藍委還沒完 江啟臣、顏寬恒等5席中選會18日審定連署結果

24席立委罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票26日登場，中選會表示，立委罷免公告將於投票日2日前分送至各家戶；另藍...

控新北藍營反罷免發走路工 綠議員李宇翔具名檢舉

國民黨立委洪孟楷、羅智強與新北市黨部主委黃志雄，昨天至新北地檢署，針對民進黨新北市議員李宇翔在臉書發文，指控719反罷免...

新竹雙罷說明會今登場 罷方批賣台、鄭正鈐轟浪費公帑

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，藍委鄭正鈐罷免案將於26日投票，鄭正鈐今與新竹雙罷領銜人戴振博參加公辦電視罷免說明會...

首波罷免9縣市5947處投票所 李進勇曝宮廟無法出借原因

7月26日將舉行首波罷免案投票，9縣市將有5947個投開票所。對於被問是否很多地方不願出借場地，中央選舉委員會主委李進勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。