Kolas稱祭師曾祖母瑪瑙耳環耳邊低語：罷免傅崐萁

大罷免7月26日投票，總統府前發言人Kolas Yotaka昨天在臉書表示，她的曾祖母Dongi是祭師，Dongi生前留下一串瑪瑙，「戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音」；Kolas Yotaka表示，「Dongi說：罷免傅崐萁。」

Kolas Yotaka表示，她的曾祖母Dongi是祭師，「她的眼睛有藍色的光，用芭蕉葉替人治病，驅逐惡靈。若她還活著已經快150歲」。Dongi 生前留下一串瑪瑙，分給後代女性，一人一顆。「我把我分到的這一顆，切開，製作成耳環。戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音。Dongi說：罷免傅崐萁。」

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