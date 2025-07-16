Kolas稱祭師曾祖母瑪瑙耳環耳邊低語：罷免傅崐萁
大罷免7月26日投票，總統府前發言人Kolas Yotaka昨天在臉書表示，她的曾祖母Dongi是祭師，Dongi生前留下一串瑪瑙，「戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音」；Kolas Yotaka表示，「Dongi說：罷免傅崐萁。」
Kolas Yotaka表示，她的曾祖母Dongi是祭師，「她的眼睛有藍色的光，用芭蕉葉替人治病，驅逐惡靈。若她還活著已經快150歲」。Dongi 生前留下一串瑪瑙，分給後代女性，一人一顆。「我把我分到的這一顆，切開，製作成耳環。戴著，會聽見阿祖Dongi的聲音。Dongi說：罷免傅崐萁。」
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言