藍委羅明才等5件罷免案 中選會：18日審定並決定投票日
首波罷免案7月26日登場，包含24位藍委、遭停職的新竹市長高虹安。中選會今指出，藍委羅明才等5案已由各縣市戶政事務所與選委會完成查對、陳報中選會；主委李進勇說，7月18日委員會審定後，同時決定投票日期，對外公布。
5件區域立委罷免案補提查對結果，中選會今指出，新北市選委會1件羅明才，台中市選委會3件顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，以及新竹縣選委會1件林思銘，皆已由各該市縣政府戶政事務所、各該市縣選委會依法完成查對工作。
中選會說，3個市縣選委會依法定程序召開委員會完成初審並陳報至中選會。中選會預計7月18日下午時段在例行性召開的委員會議中予以審定，屆時審定結果併同投票日期等事宜，也會依例在完成審定程序後對外發稿說明。
5案是否會跟南投國民黨立委馬文君、游顥2案於8月23日舉行？李進勇表示，目前補件的查對案件共5件，地方選委會都已經完成查對的作業，查對結果也已回報中選會，中選會將提到7月18日委員會來審定，在審定後，同時決定投票日期，委員會決定也會對外公布。
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