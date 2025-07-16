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北檢查察妨害罷免小組今揭牌 檢察長：清查可疑境外資金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地檢署「查察妨害罷免執行小組」今揭牌。記者王聖藜／攝影
台北地檢署「查察妨害罷免執行小組」今揭牌。記者王聖藜／攝影

為辦理第11屆立法委員罷免查察工作，台北地檢署署奉最高檢察署指示，今成立「查察妨害罷免執行小組」進行揭牌儀式，檢察長王俊力表示，罷免查察要防範境外勢力干預民主、並杜絕假消息影響投票結果，檢方會全力防範不法。

台北地檢署表示，本次罷免投票將於本月26日舉行，已啟動各項查察工作，這次重點工作除了查賄制暴以外，主要還有3點。

其一，是「杜絕假訊息干擾」，鑑於通訊科技設備普及，各種假訊息快速傳播，且可能產生顛覆性之影響，將速查嚴辦，防範各種利用散播假訊息引發之負面效應。

其二為「阻絕境外勢力」，即為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響選情，將加強清查可疑境外資金，期能藉此阻絕滲透來源透過不法管道介入罷免。

其三是「斷絕賭盤效應」，如不法份子或境外勢力可能以對於罷免案之特定結果較高賠率作為賭博條件，開設賭盤，誘引選民為獲取賭金下注並進而投票，會對於投票結果造成嚴重干擾也將從嚴查緝地下賭博管道，務期壓制罷免賭盤，維護公平。

北檢說，罷免案查察相關重點工作，已與轄內各查察機關密切聯繫，提出強化情資蒐報及查緝策進作為，也成立專責小組檢察官負責偵辦此類案件。

台北地檢署檢察長王俊力。記者王聖藜／攝影
台北地檢署檢察長王俊力。記者王聖藜／攝影

賭盤 罷免 王俊力 北檢 假訊息

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