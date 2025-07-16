快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁今「直球對決」罷團領銜人 激辯2輪每次12分鐘

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，昨天首度大動作到市場掃街，今天將與罷團直球對決。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，昨天首度大動作到市場掃街，今天將與罷團直球對決。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

花蓮罷免傅崐萁陷入激戰，雙方目前五五波，今天公辦電視罷免說明會，傅崐萁將首度直球對決罷團，與「微光花蓮」領銜人李美玲言詞交鋒。

罷免進入倒數10天，雙方陣營各自卯足了勁，傅崐萁昨天下午與妻子縣長徐榛蔚在多位黨籍議員、吉安鄉長游淑貞陪同下，浩浩蕩蕩前往吉安黃昏市場及中山路沿線拜票，是他這段時間以來，首度高調街掃。

罷團也是透過站路口、街講，客廳會宣講等，凝聚支持罷免力量，結合民進黨中央、地方力量，拉抬聲勢，民進黨祕書長林右昌頻密走訪，評估雙方態勢呈五五波。

傅崐萁在反罷免期間都是低調參加活動，沒有公開行程。今天公辦電視罷免說明會，將第一次與罷免團直面對決，據了解，罷團是由領銜人李美玲代表，傅也會親自出席，上午10時先由主持人說明規則，接著是兩輪交叉說明，由李美玲、傅崐萁依序進行，每一輪每人都是12分鐘，說明會將在網路及地方電視台現場直播。

國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，昨天首度大動作到市場掃街，今天將與罷團直球對決。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，昨天首度大動作到市場掃街，今天將與罷團直球對決。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

花蓮 罷免 徐榛蔚 傅崐萁

延伸閱讀

花蓮罷團看板戰開打 藍花縣議會黨團批奧步

林右昌指普發現金是買票　藍營：發言應理性

罷免倒數聲量排行 徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇居前三

陳玉鈴聲援花蓮罷免傅崐萁 藍：拒絕製造仇恨

相關新聞

傅崐萁今「直球對決」罷團領銜人 激辯2輪每次12分鐘

花蓮罷免傅崐萁陷入激戰，雙方目前五五波，今天公辦電視罷免說明會，傅崐萁將首度直球對決罷團，與「微光花蓮」領銜人李美玲言詞...

「搞罷免還教訓人」 朱批總統 欠災民一個道歉

颱風重創南部，災民苦等援助，賴清德總統挨批言論缺乏同理心，台南災民更嗆「後悔投給民進黨了」，要跟國民黨說「歹勢」。國民黨...

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

大罷免倒數，新北市長侯友宜今晚到桃園為國民黨立委萬美玲站台，指無差別罷免「真的沒天良」，同時也呼籲賴清德總統應有肚量包容...

廉政署認證新竹市府違反行政中立？民眾黨反嗆林志潔說謊如呼吸自然

有關新竹雙罷發言人林志潔聲稱「廉政署調查函覆，新竹市政府違法明確」，民眾黨發言人張彤今天表示，廉政署根本不是認定機關，其...

綠委台中站路口挺罷免 李明璇陪羅廷瑋拍片回擊

大罷免首波投票倒數11日，罷免團體「敲羅行動」與多名民進黨立委今傍晚上街頭，在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免，展現跨區...

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

大罷免民調將封關，16日0時起不得再發布或引述民調，醫師、時事評論家沈政男根據各家民調數據作最後預估，他認為726最多罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。