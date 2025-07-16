傅崐萁今「直球對決」罷團領銜人 激辯2輪每次12分鐘

花蓮罷免傅崐萁陷入激戰，雙方目前五五波，今天公辦電視罷免說明會，傅崐萁將首度直球對決罷團，與「微光花蓮」領銜人李美玲言詞交鋒。

罷免進入倒數10天，雙方陣營各自卯足了勁，傅崐萁昨天下午與妻子縣長徐榛蔚在多位黨籍議員、吉安鄉長游淑貞陪同下，浩浩蕩蕩前往吉安黃昏市場及中山路沿線拜票，是他這段時間以來，首度高調街掃。

罷團也是透過站路口、街講，客廳會宣講等，凝聚支持罷免力量，結合民進黨中央、地方力量，拉抬聲勢，民進黨祕書長林右昌頻密走訪，評估雙方態勢呈五五波。

傅崐萁在反罷免期間都是低調參加活動，沒有公開行程。今天公辦電視罷免說明會，將第一次與罷免團直面對決，據了解，罷團是由領銜人李美玲代表，傅也會親自出席，上午10時先由主持人說明規則，接著是兩輪交叉說明，由李美玲、傅崐萁依序進行，每一輪每人都是12分鐘，說明會將在網路及地方電視台現場直播。 國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免危機，昨天首度大動作到市場掃街，今天將與罷團直球對決。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

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