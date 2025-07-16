「搞罷免還教訓人」 朱批總統 欠災民一個道歉

颱風重創南部，災民苦等援助，賴清德總統挨批言論缺乏同理心，台南災民更嗆「後悔投給民進黨了」，要跟國民黨說「歹勢」。國民黨主席朱立倫昨批評，身為台南市前市長的賴總統卻一手搞罷免、一手教訓災民，不只失職，更欠災民一個誠摯道歉。

朱立倫透過臉書表示，此時此刻，災區仍有上萬人無電、泡水家園未清，賴總統卻一手搞罷免、一手教訓災民，令人痛心，「愛土地不是說說而已，是立即行動、全力救災」。

朱立倫說，他最感慨一位台南鄉親說「非常後悔投給民進黨，要給國民黨一個道歉」，「這位鄉親不用歹勢，真正要道歉的是賴清德、真正對不起人民的是賴清德」；賴清德做這麼多年的台南市長，台南大淹水，民眾的屋頂破了要拜託救災的人幫忙，賴清德卻要災民自己爬，一點都沒有心的總統，只想作秀、拚政治，呼籲大家七月廿六日一定要出來對賴清德投下「不同意」。

「野百合學運世代聯盟」昨表態支持大罷免。聲明指出，他們卅五年前匯集社會各界力量，讓台灣的經濟實力搭配民主轉型躍上國際；如今國民黨再次透過國會試圖弱化台灣民主，聯合民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，此刻正是再次站出來的時候。

國民黨立委吳宗憲批評，民進黨希望國會多數、五權集中，不正是當年野百合學運反對的獨裁嗎？野百合學運代表人物之一、國民黨前立委鄭麗文表示，民進黨統治集團中的野百合成員，拿到權力後背叛民主初衷，是對「野百合」三字最大的侮辱。她表示，沒有人有資格可以壟斷或打著野百合學運的名義；現在這群人卻打著野百合的招牌擔任統治者打手和側翼，令人不齒。

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