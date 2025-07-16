聽新聞
0:00 / 0:00

「搞罷免還教訓人」 朱批總統 欠災民一個道歉

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇李成蔭／台北報導

颱風重創南部，災民苦等援助，賴清德總統挨批言論缺乏同理心，台南災民更嗆「後悔投給民進黨了」，要跟國民黨說「歹勢」。國民黨主席朱立倫昨批評，身為台南市前市長的賴總統卻一手搞罷免、一手教訓災民，不只失職，更欠災民一個誠摯道歉。

朱立倫透過臉書表示，此時此刻，災區仍有上萬人無電、泡水家園未清，賴總統卻一手搞罷免、一手教訓災民，令人痛心，「愛土地不是說說而已，是立即行動、全力救災」。

朱立倫說，他最感慨一位台南鄉親說「非常後悔投給民進黨，要給國民黨一個道歉」，「這位鄉親不用歹勢，真正要道歉的是賴清德、真正對不起人民的是賴清德」；賴清德做這麼多年的台南市長，台南大淹水，民眾的屋頂破了要拜託救災的人幫忙，賴清德卻要災民自己爬，一點都沒有心的總統，只想作秀、拚政治，呼籲大家七月廿六日一定要出來對賴清德投下「不同意」。

「野百合學運世代聯盟」昨表態支持大罷免。聲明指出，他們卅五年前匯集社會各界力量，讓台灣的經濟實力搭配民主轉型躍上國際；如今國民黨再次透過國會試圖弱化台灣民主，聯合民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，此刻正是再次站出來的時候。

國民黨立委吳宗憲批評，民進黨希望國會多數、五權集中，不正是當年野百合學運反對的獨裁嗎？野百合學運代表人物之一、國民黨前立委鄭麗文表示，民進黨統治集團中的野百合成員，拿到權力後背叛民主初衷，是對「野百合」三字最大的侮辱。她表示，沒有人有資格可以壟斷或打著野百合學運的名義；現在這群人卻打著野百合的招牌擔任統治者打手和側翼，令人不齒。

賴清德 罷免 朱立倫 大罷免

延伸閱讀

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

日本2025新版防衛白皮書出爐 揭大陸對台軍演三大特徵

傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了

反擊卓榮泰 朱立倫：普發現金是應對風險也是宏觀策略

相關新聞

罷免投票倒數...16日0時起發布或引述民調 最高罰200萬

24席立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票將於26日登場。中選會表示，依公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政...

「搞罷免還教訓人」 朱批總統 欠災民一個道歉

颱風重創南部，災民苦等援助，賴清德總統挨批言論缺乏同理心，台南災民更嗆「後悔投給民進黨了」，要跟國民黨說「歹勢」。國民黨...

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

大罷免倒數，新北市長侯友宜今晚到桃園為國民黨立委萬美玲站台，指無差別罷免「真的沒天良」，同時也呼籲賴清德總統應有肚量包容...

廉政署認證新竹市府違反行政中立？民眾黨反嗆林志潔說謊如呼吸自然

有關新竹雙罷發言人林志潔聲稱「廉政署調查函覆，新竹市政府違法明確」，民眾黨發言人張彤今天表示，廉政署根本不是認定機關，其...

綠委台中站路口挺罷免 李明璇陪羅廷瑋拍片回擊

大罷免首波投票倒數11日，罷免團體「敲羅行動」與多名民進黨立委今傍晚上街頭，在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免，展現跨區...

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

大罷免民調將封關，16日0時起不得再發布或引述民調，醫師、時事評論家沈政男根據各家民調數據作最後預估，他認為726最多罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。