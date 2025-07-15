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侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新北市長侯友宜（左4）呼籲賴清德總統要有肚量，與在野合作。圖／萬美玲服務處提供
新北市長侯友宜（左4）呼籲賴清德總統要有肚量，與在野合作。圖／萬美玲服務處提供

罷免倒數，新北市長侯友宜今晚到桃園為國民黨立委萬美玲站台，指無差別罷免「真的沒天良」，同時也呼籲賴清德總統應有肚量包容不同聲音，與在野黨合作，而非從事大罷免。

桃園市嘉義同鄉會今在新埔市民活動中心舉辦「嘉義同鄉會反罷說明會」，除了新北市長侯友宜，桃園市議會議長邱奕勝及多名議員、里長到場力挺，現場也湧入超過400名民眾聲援。

侯友宜致詞時表示，萬美玲是「嘉義的女兒」，以近12萬票當選，在國會為桃園努力打拚，如今卻遭無差別罷免，「真的是沒天良」。

侯友宜指出，選舉是過程，選輸應有風度，現在「鴨霸、惡罷」違背民主精神，是輸不起的翻桌行為，「40%少數怎能罷免60%多數？這樣下去，不但會變成民主獨裁，更會浪費社會資源」。

侯友宜也呼籲，賴清德總統應有肚量包容不同聲音，與在野黨合作，尤其此刻南部風災災情尚未完全清理，政府更應專注救災，而非從事大罷免。

他也說，財劃法當初執政黨自己說要修，卻一再覆議拖延，修法是讓地方增加上百億的稅金推動建設，萬美玲是真正替基層發聲的人，呼籲大家投「不同意罷免」 支持萬美玲。

邱奕勝表示，去年立委選舉，桃園市民選出6席立委，代表民意期待這6名立委團結合作，協助桃園推動建設，這6名立委也都努力為桃園爭取經費，結果執政黨發動罷免，根本就是選輸翻桌，罔顧民意，大家要團結對抗不公的罷免。

萬美玲表示，場罷免不只是針對她個人，更是針對去年12萬名投票支持她的桃園選民的否定、更是對民主制度的踐踏。過去半年多來，透過罷免煽動仇恨對立，以及對在野黨的百般霸凌抹紅抹黑，已經撕裂社會團結與和諧，這樣的仇恨風氣若不制止，將成為台灣的災難。

罷免

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